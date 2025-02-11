為學校午餐安全把關　學校午餐衛生抽查

▲學校午餐衛生抽查守護學童健康。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為確保學生享有安全、衛生且營養均衡的午餐，台東縣教育處於去年度舉行縣內各國中、小學校午餐餐飲衛生抽查工作，用心嚴格把關學生餐食品質，保障學生健康，讓家長安心，結果都符合規定，教育處希望藉由稽查、衛生教育雙管齊下的方式，能更有效的提昇學校以及業者的衛生。

台東縣教育處表示，此次抽查依據《學校衛生法》，並會同台東縣衛生局及農業處，針對縣內109所學校進行學校午餐餐飲衛生抽查。檢查項目包含驗收作業流程及行政管理、午餐食材登錄、作業場所及設施衛生管理、從業人員衛生管理、製程及品質管理、食品標示查核及「三章一Q」食材驗收紀錄完整性等，對於相關單位提出的改善建議，學校均已調整改進，以提供更優質的餐飲環境。

此外，為確保學童健康，教育處並進一步針對午餐供應業者、國中小學校及公私立幼兒園進行午餐豬肉食材抽驗，共計檢測94件，透過萊克多巴胺快篩片測試，結果均未檢出，確保學童食用安全無虞。

教育處長蔡美瑤指出，校園食品安全監督是縣府的重要責任，除了配合中央政策使用標章食材外，每年仍持續進行學校午餐餐飲衛生抽查，確保師生的餐食安全。家長亦可透過「教育部校園食材登錄平臺2.0」網站查詢學校午餐食材來源，共同關心學童的飲食健康。