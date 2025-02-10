虐貓慣犯掰「燒螞蟻不小心燒到貓」　認罪求交保被加碼到23萬

▲被指為虐貓慣犯的趙育慶（後右1）因涉虐殺5貓，目前在押，今（10日）出庭再求交保，法官諭知加碼保證金到23萬元，趙男覓保無著還押。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被指為虐貓慣犯的27歲男子趙育慶，因涉虐死5貓被依《動物保護法》起訴，台北地院今天（10日）提訊在押趙男開庭，趙男認罪卻推稱「燒螞蟻不小心燒到貓」等語，並再度聲請交保，法官又怒了，裁定將於下月（3月）17日傳喚共犯莊女作證，要把本案「弄仔細、弄完整」，並加碼諭知趙今晚8點前提出23萬元保釋金，否則續押，結果趙男依舊覓保無著。

法官前次於今年（2025年）1月開庭，同樣被趙育慶聲請交保舉動氣得說「我的心在淌血」，因趙本案涉犯法定刑最重2年徒刑的輕罪、若聲請交保依法不得駁回，法官強調自己雖非動保人士、更對狗貓的毛過敏，但趙虐貓犯行太恐怖，《動物保護法》刑度卻這麼輕，「搞不懂（法律規定）是要幹什麼？」

法官前次諭知趙育慶交保18萬元，趙男因覓保無著還押。今開庭時，趙男滿口認罪，檢方主張趙男虐死5貓的時間、手法不同，建請數罪併罰，趙驚說「啥？這是要判5次嗎？」自認應以接續犯論處1罪。

法官明示「有可能」判5個罪，問趙男「這些貓跟你有仇是不是？你幹嘛要虐待牠們？」趙辯稱非故意虐待，而是跟莊姓女友共同領養時，功課沒做足、知識不夠完整，才引發這些事。

法官不解「你養貓知識不足，所以拿火去烤貓咪、用熱水澆貓咪？」趙男宣稱當時住處門前磁磚潮濕，有很多螞蟻，他拿火去燒螞蟻洞，不小心燒到貓，「只有1隻」，其他貓是洗澡水太熱、沒抓好水溫才不慎燙傷。

法官指5隻貓屍被鑑定出都有燒燙傷、都有瘀傷，代表生前都遭毆打，而且肚子裡面都沒食物、顯示被餓很久。趙男堅稱沒打貓，而是替貓洗澡時、貓一直亂動，他說「我們確實沒做好功課，可是我們有傷害到貓咪，這個我承認」。

法官高分貝表示《動保法》只罰故意虐待行為，若真是照顧不當的不小心、就不構成犯罪，「你大可不用承認犯罪，讓法院好好審理，調查證據，做嚴謹判決」，問趙男到底是認罪還是否認，趙男仍稱「我不是故意的」。

法官批趙男「你還要說照顧貓咪沒經驗喔！你民國112年就領養貓咪了！」加上趙男否認本案發生後，仍透過他人企圖繼續領養貓隻，辯稱被人擅自登記為領養的第二聯絡人，法官怒了，表示「是誰把你所有卷證都調來這邊，勾稽這麼清楚的？就是我為了你去調的！」

法官越說越上火，表示趙男的手法很簡單，「就是上網找妹出面領養」，台北與新北動保處資料很清楚，法官更說趙男另案被控涉虐死女友養的5隻蜜袋鼯，不知為何不起訴，「乾脆我來幫檢察官重新調查，我們就（把事情）弄大一點啊，要不要？看誰調查會弄得比較清楚！」

趙男仍辯稱「就真的不小心」，法官決定不再跟趙男「灰（台語）」，裁定改以被告不認罪的程序審理，並准許檢方順勢聲請傳喚莊女作證，法官指莊女先前出庭已戳破趙男辯解，供稱趙男「都是故意（虐貓）的」，所以之後審理，「我會弄仔細一點、弄完全一點」。

法官提醒趙男若判有罪，審理中的態度都會列入量刑參考。趙男立刻表明「法官，我要具保！」法官指趙男不認罪、規避刑罰意圖更加明確，且犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，諭知今晚8點前須提出23萬元保證金，否則續押。

趙男結巴想殺價，法官冷回「你每次聲請交保，我都有准喔！」因為改成不認罪、交保金額當然越調越高，「已經諭知，不可能（降價）！」趙還想求情，被法官命法警直接帶走，結果晚間8點期限到，趙男依舊覓保無著，深夜將搭囚車回看守所。法官訂於下月17日下午4點開庭審理，傳訊莊女作證。

現年27歲趙男有多項毒品、性侵前科，常結交未成年女友陪他吸毒、動輒家暴，前年（2023年）間，趙男和當時在北市同居的莊姓女友多次向網友領養貓隻，卻帶回家當出氣筒毆打、拉扯或故意不餵食，更朝貓身潑灑熱水、噴油性殺蟲劑再點火凌虐取樂。

莊女同年12月報警指稱遭趙男限制行動，獲救後供出趙男虐貓惡行，警方會同台北市動物保護處，在趙、莊2人租屋處附近，找到5具貓屍送專業單位解剖鑑定，確認各有大面積燒燙傷、生前久未進食等受虐導致傷重死亡情形。

台北地檢署去年（2024年）9月依《動保法》起訴趙男與莊女，另案偵辦2人涉嫌吸毒刑責。趙男收到本案傳票沒出庭也沒請假，去年11月終於現身，法官認為趙男所犯其他案件，也曾多次無故不出庭而被通緝到案，有防逃必要，命他提出15萬元保證金。

趙男表示沒錢，被本案法官裁定趙男從去年11月27日起羈押3個月，趙男提起抗告，主張輕罪應採交保、責付、限制住居等較輕微處分。高院認為趙男犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，加上覓保無著，本案法官裁定羈押沒違法，駁回趙男抗告確定。