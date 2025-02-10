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新年討吉利！新北金山郵局推限量「208愛你發」小卡

▲新北金山郵局推「208愛你發」小卡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲限量發行！新北金山郵局「愛你發」小卡成新年最夯禮物。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年期間，各地民眾紛紛前往基隆郵局轄屬的金山郵局，不僅為了辦理郵政業務，更是為了討個好兆頭，祈求新年開工大吉、財運亨通。金山郵局經理陳守良發揮創意，結合金山區郵遞區號「208」的吉祥諧音，推出「金山郵局愛你發」特色小卡，以紅色喜氣小卡貼上特色郵票，並加蓋郵戳，於服務窗口免費贈送給民眾，限量發行卻蘊含無限祝福，讓收到小卡的民眾感受到郵局的用心與關懷。

金山郵局平時就因「金山」二字象徵財富與好運，吸引許多民眾特地前來辦理開戶、存款等業務，希望藉此沾沾喜氣。每逢新年期間，更是人潮湧現，許多民眾專程前來祈求新的一年事業順利、財源廣進。為回應民眾的熱情與期待，金山郵局特別設計了「金山郵局愛你發」特色小卡，將郵遞區號「208」與「愛你發」的諧音結合，寓意「愛你發財」，成為新年期間最受歡迎的祝福禮物。

▲新北金山郵局推「208愛你發」小卡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲結合郵遞區號208，新北金山郵局創意小卡賀新春。

「金山郵局愛你發」小卡以喜氣洋洋的紅色為基底，貼上精美的特色郵票，並加蓋金山郵局的專屬郵戳，象徵祝福與好運的傳遞。每張小卡都經過精心製作，限量發行，數量有限但心意無窮。許多收到小卡的民眾表示，這不僅是一張卡片，更是一份充滿溫度的祝福，讓人感受到郵局的貼心與創意。

金山郵局經理陳守良表示，郵局不僅是提供郵政服務的場所，更是社區的一部分，希望透過這樣的活動，讓民眾感受到郵局的關懷與祝福。新年期間推出的「金山郵局愛你發」小卡，正是結合在地特色與民眾需求，以創意的方式傳遞祝福，同時也讓更多人認識郵局的服務與價值。

「金山郵局愛你發」特色小卡數量有限，送完為止。金山郵局提醒民眾，若想領取這份特別的新年祝福，請把握機會前往辦理業務並領取小卡。未來金山郵局也將持續推出更多創意活動，與民眾共同創造美好回憶。

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新北金山郵局特色小卡農曆新年

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