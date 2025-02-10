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翻2026行事曆！他請4天「2月爽放半個月」嗨翻　網驚：放到元宵

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日瀏覽明年（2026）行事曆時，赫然發現農曆新年離228連假很近，甚至只要請4天假，就能爽放大半個月，於是發文分享。對此，大票網友留言驚呼，「直接放到元宵了！」

網友在Threads發文PO出截圖，笑喊「哇嗚~2026年2月直接放半個月去了吧！」只見除夕在2月16日（周一），農曆春節前後剛好都連著周末，緊接著下周迎來228連假；換言之，只要請2月23日（周一）到2月26日（周四），就能有16天的超長假期。

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▲2026年2月行事曆。（圖／記者周亭瑋製表）

▲2026年2月行事曆。（圖／記者周亭瑋製表，點圖可放大）

然而，也有人注意到，初四（2月20日）在周五，不確定是會上班，還是彈性放假、擇日補班。不過，行政院人事行政總處尚未公布2026年行事曆，目前還無法確定實際情況。

對此，網友們紛紛回應，「23-26請假號直接連放16天」、「20放了，調7號上班」、「希望跟今年一樣有補班放假」、「你可以想想，從10月中到2月中，只有1月1日一天國定假日，是先苦後甘」、「歷史上最爽的二月，工作13天，領一個月的薪水」、「但我聽說20號初四就開工」。

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翻2026行事曆！請4天「2月爽放半個月」　網驚：放到元宵

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