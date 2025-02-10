李彥秀哭了！美國豪宅遭高嘉瑜狂打　「我很對不起先生跟女兒」

▲李彥秀談及小孩在美生活遭肉搜，忍不住哭了。（圖／截圖自CNEWS匯流新聞網《中午來開匯》）

記者鄭佩玟／台北報導

前立委高嘉瑜近日緊咬國民黨立委李彥秀的美國房產爭議，踢爆李沒有如實申報房產，就連買賣後的現金也沒明確登載，更在美國有10多筆的住址紀錄，質疑李彥秀在美國可能從事多起買賣，網紅四叉貓還托朋友直擊李彥秀位在加州爾灣的房子。李彥秀今（10日）受訪時談及激動處忍不住落淚，認為此事已影響家人。

李彥秀深陷雙重國籍與買美國豪宅等爭議，多日未出面受訪，甚至一度遭質疑根本不在台灣，今日中午終於接受媒體人黃光芹專訪親上火線說明此事。李彥秀談及家人受她的工作波及，還有有心人在小孩的美國家門口外面拍照、把車子都公布，自己真的非常難過。

李彥秀回憶，為何會做生前財產信託？因為當時她落選又生病，讓她思考若有一天真的不在了，該怎麼讓家人有保障。至於遭到質疑收租，李彥秀說，買的時候就是出租公寓，「我不否認當包租婆，但我的金流一清二楚」，而身體比較好後，選上公職接著賣掉富勒頓房子，現在美國的房子就只剩下先生、小孩住的那間。

李彥秀感嘆，若自己刻意隱匿，根本不用再去申報，歡迎高嘉瑜有疑慮也可以去監察院檢舉，不是在公開場合唱歌。

談到先生跟女兒，李彥秀不禁潸然淚下說，身為媽媽跟妻子，當然希望每個角色可以兼顧，但不可能所有工作都做得好，她每天5點多起床，沒辦法給女兒一個正常環境，「我就一個女兒，當然很捨不得女兒離開我，但也希望她的成長環境不要受我工作環境影響。」經過朋友提醒，李彥秀認為一定要做好人生規劃，才因此買了富勒頓的房子，信託在美國就是遺囑信託機制，沒有任何財務，有幾筆房產自己都誠實登記。

李彥秀說，有些有心人公布還拍她先生跟女兒住所，以及車子，心裡真的覺得很難過，很對不起先生跟女兒。李彥秀強調，身為立委工作可受公評，錯誤的會去更正，但對於其他抹黑、造謠，已經提起告訴。