遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了：我每個月都在還貸款

記者鄭佩玟／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜近日質疑國民黨籍立委李彥秀位於國外的房產，更質疑李是否擁有綠卡，為何總在選後購入海外房產？資金從何而來？李彥秀今（10日）接受《中午來開匯》節目專訪時解釋，富勒頓的房子是抵押貸款買的，到現在每個月都還在還款，不管是2005年的三亞別墅、2016年爾灣和2021年富勒頓購入的房子，都是貸款、自費，學生時代的房子是父親買的，財務都來自家人，買賣也是家人決定。

▲李彥秀談及美國豪宅爭議，忍不住哭了。（圖／截圖自CNEWS匯流新聞網《中午來開匯》）

針對買賣房產一事，李彥秀說，2021年美國富勒頓的房子一開始是信託為女兒買的，也是自己當年生大病後的規劃，但選上市議員後便積極處置，之所以從信託轉回個人就是因為要賣，若房子在信託底下，買賣必須本人簽名，而她不可能在工作期間來回美國，所以將房子轉回個人名下後，讓丈夫侯冠群去處理，不管是要買、要賣，每一筆金流都很清楚，絕對都有申報。

李彥秀表示，每一筆房產登記都非常清楚，她是在2021年買的、2024年賣掉，期間一直都有出租，因為是老房，等房子裝修完才在去年賣掉，而該房之所以登記自住是因為有先生、女兒的自住事實，不一定要有綠卡就可申請扣抵房屋稅，每年扣抵美金70元。

李彥秀也坦言，房子確有增值，但金流都很清楚，富勒頓的房子是抵押貸款買的，現在還在還款，不管是2005年的三亞別墅、2016年爾灣和2021年富勒頓購入的房子，都是貸款、自費，學生時代的房子是父親買的，財務都來自家人，買賣也是家人決定。

至於是否持有綠卡？李彥秀嚴正駁斥，從來沒有美國籍，也沒有申請過綠卡，社會安全碼是當年留學時登記的，有碼才能考駕照、申請銀行帳戶，有碼不代表有綠卡。她已經委由內政部、AIT去查，希望有心人士不要再造謠抹黑，從未申請過綠卡或其他國家的國籍。

