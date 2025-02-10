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出席藍黨團幹部就職　黃國昌讚傅崐萁勞苦功高：繼續合作推法案

▲國民黨團三長就職典禮，黃國昌也受邀出席。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨團三長就職典禮，黃國昌也受邀出席。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨團今（10日）舉行第11屆第3會期黨團三長就職典禮，包含民眾黨團總召黃國昌、立委陳昭姿、林國成都到場祝賀。黃國昌致詞指出，很開心過去一年跟國民黨委員，也是立院最堅強盟友們站一起，感謝勞苦功高的傅崐萁，背上插了很多箭，新的一年只會多不會少，未來共同合作，推動更多福國利民的法案。

傅崐萁首先致詞表示，今天韓國瑜代表立法院受邀去參加五院茶敘，「對韓國瑜韓院長的勇氣，我們深表肯定！」韓國瑜代表國會主席出席當之無愧，自己在立法院的調和鼎鼐，國民黨、民眾黨全力支持，希望賴清德今天能夠拿出真正國家領導人的高度跟誠意，在今天五院商討中，能夠讓我們的國家春暖花開。

傅崐萁接著介紹，這次由有「立院林青霞」稱號的王鴻薇擔任書記長，而「3天走完13萬步」的羅智強擔任首席副書記。更提到接下來調和鼎鼐的工作，很多都要新任幹部羅智強分擔，直呼這會期是「跳火坑」的會期。

王鴻薇致詞時自嘲，大家說自己跟羅智強都是跳火坑，現在是非常時期，國民黨團非常特別，從總召到書記長到首席副書記長，「今天好像羅智強第一階段的這個罷免連署書，也會送進中選會，我們很快就跟上了！」她也承諾，對於這次大罷免無差別的攻擊，向黨團成員、支持者保證，包含跟黨團都會一起合作，「我們會無所畏懼、勇往直前， 堅守各位！」

羅智強說，新會期會和大家並肩作戰，這會期是一個非常時期，國民黨面對困難，但態度擺出來就是絕對不會去有任何退縮，你看民進黨在這次大罷免，黨團幹部三個有兩個是不分區，「為什麼？因為他實際上對他們採取破壞民主制衡的大罷免，他們自己都心虛了！」

羅智強強調，面對新罷免風暴，大家都有非常強大壓力、挑戰，可是在包括傅崐萁、王鴻薇、在黨團幹部一起的協助服務之下，「我們一起衝鋒陣線，我相信真理跟公道必然站在我們這一邊！」

黃國昌致詞指出，過去一年跟國民黨委員，也是立院最堅強盟友們一起，他今天早上到新北市參加新北市長侯友宜行動治理座談，每個里長甚至民進黨議員開出來都是建設菜單，大家問「錢在哪？」，侯友宜特別感謝立法院完成財政收支劃分法，不分黨派，國會上會期通過了長達23年無法修正的財劃法，展望新會期，民眾黨會一本初衷實現對選民承諾，與跟國民黨發揮最強監督力量。
 

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