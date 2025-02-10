李彥秀淚崩「對不起先生、女兒」　蔣萬安發聲：不希望家人受波及

記者袁茵／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜近日緊咬國民黨立委李彥秀的美國房產爭議，踢爆李沒有如實申報房產，就連買賣後的現金也沒明確登載，更在美國有10多筆的住址紀錄，質疑李在美國可能從事多起買賣。李彥秀今（10）忍不住落淚，認為此事已影響家人；台北市長蔣萬安也強調，身為公眾人物，不希望家人與孩子受到波及，甚至產生安全疑慮，「我一定會和台北市國民黨5位立委站在一起」。

▲蔣萬安出席台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安10日下午出席台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會，針對5北市藍委罷免案，以及李彥秀稍早為美國房產爭議在直播上落淚，覺得耽誤到家人？蔣萬安回應，「我一定會和台北市國民黨籍的立委站在一起，一直以來不管是台北市政的推動，還有爭取各項經費、中央的協助，我們都一直站在一起，所以也都保持非常密切的溝通、合作、互動。」

蔣萬安提到，尤其台北市國民黨籍的5位立委問政表現，以及他們監督中央政府的施政，大家有目共睹；有看到李彥秀在節目上談到她孩子住家被跟拍、車子資訊被公開，「我想同樣身為公眾人員，我們都不希望家人孩子受到波及、受到影響，甚至受到干擾、安全有疑慮。」

蔣萬安強調，包括李彥秀在內的國民黨籍5位委員，深耕地方、問政表現，都可以被地方民眾肯定，大家也都有目共睹。