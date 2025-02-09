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具俊曄做1事「S家拿到全部遺產」！律師曝真相：汪小菲不會答應

▲在大S被傳出死訊後，汪小菲換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自微博）

▲老公具俊曄表態要把妻子遺產交給S媽。（圖／翻攝自微博）

記者施怡妏／綜合報導

女星徐熙媛（大S）不幸驟逝，令許多粉絲感到震驚惋惜，丈夫具俊曄6日首度發聲，願意將愛妻的全數遺產交給S媽，律師蘇家宏表示，如果具俊曄收養大S的兩個小孩，汪小菲就完全碰不到遺產，「但是沒辦法做到這個事情」，因為收養須經過生父同意，但汪小菲絕對不會同意。

律師蘇家宏在YouTube上傳影片，如果S家不想讓汪小菲碰到遺產，那具俊曄必須收養大S的小孩，不過按照法律規定，收養等於斷絕跟親生父親的關係，因此收養必須經由生父同意，「但是汪小菲不會同意的」，尤其現在大S過世了，如果現在辦理收養，汪小菲更不會同意。

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律師蘇家宏進一步指出，小孩不能拋棄跟生父法律上的關係，「因為我們不能選擇父母親，法律也是這樣告訴你」。

另外，如果小孩是中國籍，按照規定只能繼承200萬元，律師蘇家宏直呼「對大S家會更有利，因為有繼承限制」，兩個小孩各拿200萬元，其他遺產順位繼承，但大S沒有其他子女，因此由第二順位繼承，也就是大S的父母親，汪小菲能控制的只有400萬元。

律師蘇家宏也提到，汪小菲之所以在第一時間急著趕回台灣，「是盡他做父親的責任」，因為孩子的媽過世了，爸爸應該要出現去看小孩，按照人倫去思考，「對孩子來說，父親畢竟是父親」。

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