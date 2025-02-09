　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張蘭、汪小菲被「斷流」麻六記岌岌可危？　陸分析師：找新代言人

▲▼汪小菲張蘭麻六記。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲與張蘭被抖音、微博「封號斷流」，自創品牌麻六記長遠發展岌岌可危。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

女星大S的前婆婆張蘭與前夫汪小菲昨8日起被抖音無限期封禁，這對母子營收全靠餐飲品牌麻六記成為焦點之一。抖音「封殺」事件發酵後，雖然許多網友有惡意退訂單行為，該品牌線上銷售依然火熱，有大陸餐飲業內分析，麻六記的發展與張蘭、汪小菲深度綁定，如今被「斷流」加上品牌形象受創，未來必須找尋新品牌代言人切割，才有永續活路。

張蘭、汪小菲以及網紅夏小建昨8日被抖音無限期封禁。之後，張蘭的微博帳號也被處置。微博管理員昨8日發佈公告，已暫停「張蘭俏江南創始人」的直播功能。

《澎湃新聞》報導稱，張蘭、汪小菲抖音平台帳號被封，「麻六記官方旗艦店」當天在多平台仍正常直播，張蘭甚至現身帶貨。截至8日晚間，麻六記抖音官方旗艦店顯示粉絲數量已超過257萬，銷量超過2600萬，其中熱賣榜第一的酸辣粉，產品頁面顯示30天熱賣近12萬件，周銷售上漲超8倍。

大量網友湧入麻六記多個直播間刷屏，有的對張蘭母子封號行為表示支持，也有怒吼「為何還在播？」甚至發起下單不付錢，退款不退貨的行動。昨晚不少直播間中控人員每隔十幾秒都會發評論提醒消費者「下單後一定記得付款」。此前，有網友表示，在麻六記直播間拍了退，退了再拍，直播半天了，也沒有賣多少單出去。

麻六記已經與張蘭、汪小菲深度綁定，甚至長期消費大S蹭流量。2022年，汪小菲與大S離婚糾紛持續發酵。11月，汪小菲微博控訴大S一家，因涉及昂貴床墊引發網友關注，期間張蘭抓住熱度一邊「爆料」，一邊帶貨酸辣粉的銷售額暴增，也帶火了麻六記品牌。

▲▼汪小菲、張蘭遭封號，陸媒分析旗下餐飲事業遭受毀滅性打擊。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲、張蘭遭封號，陸媒分析旗下餐飲事業遭受毀滅性打擊。（圖／翻攝自微博）

即使被封號，張蘭火速另闢出路，當天轉戰抖音國際版TikTok，不提大S，打造自己女強人形象，實際上是要重新得到直播賣貨的機會。

大陸大消費行業分析師楊懷玉表示，張蘭通過直播為麻六記帶來了大量銷售額，「封禁」後這一主要銷售渠道被切斷，短期內線上銷售額將急劇下滑。同時張蘭和汪小菲的個人形象與品牌緊密相連，帳號被封導致品牌曝光度降低，線上營銷體系受損，難以吸引新客戶。

楊懷玉指出，利用逝者炒作的行為引發公眾反感，消費者對麻六記的信任度和好感度將會顯著降低。同時負面事件可能導致消費者抵制，影響品牌的市場美譽度和口碑，長期來看不利於品牌發展。

報導還稱，一位大陸餐飲圈內人士也表示，汪小菲感情生活的熱度和爭議為麻六記增加了不少曝光度。但作為餐飲業而言，品牌做得好不好，還是與自身菜品品質有更大的關係，前期的流量若只是發展的墊腳石，後續在IP影響度減弱的情況下能否發展好，仍需等待市場的檢驗。

餐飲人士指出，在一定的熱度和曝光度下，麻六記後續或可能尋找新的「品牌代言人」，來彌補張蘭和汪小菲IP被封號帶來的影響，「要是想在激烈的餐飲市場競爭中活得越久，必須要打造可持續的商業模式。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
微博沒出手封號汪小菲！　CEO親曝原因
快訊／21縣市低溫特報「跌破10度」　冷到明天
快訊／震撼！湖人補強禁區神獸威廉斯沒了　與黃蜂交易撤銷
快訊／增至40人下水找！　搜出18屍塊
大S生前「最後遺願」晚8個月終於實現！　網淚：妳等到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港流感大爆發！上個月137人病逝

突破75億！改寫大陸影史　《哪吒2》春節票房＋觀影人次雙破紀錄

張蘭、汪小菲被「斷流」麻六記岌岌可危？　陸分析師：找新代言人

四川發生山崩「逾30人失聯」！10戶民居被掩埋

張蘭、汪小菲面臨「全網封殺」　陸官媒發動攻勢：吃人血饅頭！

「馬習會」10週年是否有規劃？　蕭旭岑：此行赴京純粹學生交流

汪小菲「麻六記」遭大批網友惡意下單　直播主傻：這輩子沒遇過

關稅也擋不住　研究：中國帶動綠能成本持續下探

女客服「忘掛電話」　爆粗口罵車主：處理你X！

美方喊話釋放黎智英！　中外交部駐港公署：包庇反中亂港注定徒勞

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

【泰格與雪兒】水瓶座的世界

【剪了阿志頭】8+9髮型被女友嫌棄臭臉推開

高雄碎屍人魔家中殘害3女　鄰曝深夜傳「鋸東西」恐怖聲！

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

香港流感大爆發！上個月137人病逝

突破75億！改寫大陸影史　《哪吒2》春節票房＋觀影人次雙破紀錄

張蘭、汪小菲被「斷流」麻六記岌岌可危？　陸分析師：找新代言人

四川發生山崩「逾30人失聯」！10戶民居被掩埋

張蘭、汪小菲面臨「全網封殺」　陸官媒發動攻勢：吃人血饅頭！

「馬習會」10週年是否有規劃？　蕭旭岑：此行赴京純粹學生交流

汪小菲「麻六記」遭大批網友惡意下單　直播主傻：這輩子沒遇過

關稅也擋不住　研究：中國帶動綠能成本持續下探

女客服「忘掛電話」　爆粗口罵車主：處理你X！

美方喊話釋放黎智英！　中外交部駐港公署：包庇反中亂港注定徒勞

香港流感大爆發！上個月137人病逝

輝達H100助陣　台灣新一代AI超級電腦5月開放服務

零下2度飄雪！太平山白色世界超美　今早吸引1500千人追雪

性侵幼女5年！上學前凌辱喊「就喜歡這樣」　獸父自稱100分爸爸

打工買的！高中生3萬元iPhone掉臭水溝　緊急求救結局超暖心

捨不得分開！英77歲阿嬤帶「女兒腐屍」逛街　鄰居目睹遺骸做惡夢

16歲少女遭綁架下藥性侵1個月　海地孩童性暴力飆1000％

近藤健介回憶18歲的大谷翔平：這傢伙太可怕了！

突破75億！改寫大陸影史　《哪吒2》春節票房＋觀影人次雙破紀錄

假漁民泛濫　社會保險制度公平性有漏洞

【確定是母子無誤】媽打電話約染髮跟兒練蕭話 被逗出魔性笑XD

大陸熱門新聞

汪小菲「麻六記」遭大批網友惡意下單

女客服「忘掛電話」　粗口罵車主：處理你X

張蘭面臨「全網封殺」　陸媒：吃人血饅頭

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

四川發生山崩！　逾30人失聯

大S生前最後一篇微博訴求實現了

陸留學生開「陝A」跨越1.3萬公里歐亞大陸赴倫敦 謊稱有伴嚇壞娘

美又颯！中國「最美保鑣」護泰國總理

張蘭微博直播功能也被停！

女子鼻子變大竟是得了「腦瘤」

張蘭、汪小菲被「斷流」麻六記岌岌可危？　

關稅也擋不住　中國帶動綠能成本持續下探

馬習會10週年是否有規劃？　蕭旭岑回應

1年只工作4個月！陸冷門職業「日薪9萬」

更多熱門

相關新聞

汪小菲封號事業「毀滅性打擊」　微博沒出手CEO回應

汪小菲封號事業「毀滅性打擊」　微博沒出手CEO回應

大陸餐飲企業家張蘭、兒子汪小菲昨日（8）遭抖音公告無限禁封號，原因提及「借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情」。陸媒分析，封號將對汪小菲事業造成「毀滅性」打擊，微博CEO發文回應沒有跟進封號原因。

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

張蘭「轉戰國際版TikTok」開新帳號！拍片不敢再提大S

張蘭「轉戰國際版TikTok」開新帳號！拍片不敢再提大S

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

張蘭抖音、微博後又一平台出事

張蘭抖音、微博後又一平台出事

關鍵字：

張蘭大Ｓ抖音微博汪小菲麻六記斷流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」　3點聲明切割親媽張蘭

鋒面要來了！　全台有雨「下最大」地區曝

高雄輕軌爆衝突！夫妻抱嬰嗆無人讓座

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

邱瓈寬頭七奔大S家探視　最後對話曝

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

大S生前「最後遺願」晚8個月終實現

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！

曾經滄海難為水下一句是啥？8萬人一看笑瘋

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

大S逝「為何路人也超難過？」3點原因

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

她徒手拿黏鼠板包夾鼠鼠！快狠準超勇der

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面