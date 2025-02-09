張蘭、汪小菲被「斷流」麻六記岌岌可危？　陸分析師：找新代言人

▲汪小菲與張蘭被抖音、微博「封號斷流」，自創品牌麻六記長遠發展岌岌可危。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

女星大S的前婆婆張蘭與前夫汪小菲昨8日起被抖音無限期封禁，這對母子營收全靠餐飲品牌麻六記成為焦點之一。抖音「封殺」事件發酵後，雖然許多網友有惡意退訂單行為，該品牌線上銷售依然火熱，有大陸餐飲業內分析，麻六記的發展與張蘭、汪小菲深度綁定，如今被「斷流」加上品牌形象受創，未來必須找尋新品牌代言人切割，才有永續活路。

張蘭、汪小菲以及網紅夏小建昨8日被抖音無限期封禁。之後，張蘭的微博帳號也被處置。微博管理員昨8日發佈公告，已暫停「張蘭俏江南創始人」的直播功能。

《澎湃新聞》報導稱，張蘭、汪小菲抖音平台帳號被封，「麻六記官方旗艦店」當天在多平台仍正常直播，張蘭甚至現身帶貨。截至8日晚間，麻六記抖音官方旗艦店顯示粉絲數量已超過257萬，銷量超過2600萬，其中熱賣榜第一的酸辣粉，產品頁面顯示30天熱賣近12萬件，周銷售上漲超8倍。

大量網友湧入麻六記多個直播間刷屏，有的對張蘭母子封號行為表示支持，也有怒吼「為何還在播？」甚至發起下單不付錢，退款不退貨的行動。昨晚不少直播間中控人員每隔十幾秒都會發評論提醒消費者「下單後一定記得付款」。此前，有網友表示，在麻六記直播間拍了退，退了再拍，直播半天了，也沒有賣多少單出去。

麻六記已經與張蘭、汪小菲深度綁定，甚至長期消費大S蹭流量。2022年，汪小菲與大S離婚糾紛持續發酵。11月，汪小菲微博控訴大S一家，因涉及昂貴床墊引發網友關注，期間張蘭抓住熱度一邊「爆料」，一邊帶貨酸辣粉的銷售額暴增，也帶火了麻六記品牌。

▲汪小菲、張蘭遭封號，陸媒分析旗下餐飲事業遭受毀滅性打擊。（圖／翻攝自微博）

即使被封號，張蘭火速另闢出路，當天轉戰抖音國際版TikTok，不提大S，打造自己女強人形象，實際上是要重新得到直播賣貨的機會。

大陸大消費行業分析師楊懷玉表示，張蘭通過直播為麻六記帶來了大量銷售額，「封禁」後這一主要銷售渠道被切斷，短期內線上銷售額將急劇下滑。同時張蘭和汪小菲的個人形象與品牌緊密相連，帳號被封導致品牌曝光度降低，線上營銷體系受損，難以吸引新客戶。

楊懷玉指出，利用逝者炒作的行為引發公眾反感，消費者對麻六記的信任度和好感度將會顯著降低。同時負面事件可能導致消費者抵制，影響品牌的市場美譽度和口碑，長期來看不利於品牌發展。

報導還稱，一位大陸餐飲圈內人士也表示，汪小菲感情生活的熱度和爭議為麻六記增加了不少曝光度。但作為餐飲業而言，品牌做得好不好，還是與自身菜品品質有更大的關係，前期的流量若只是發展的墊腳石，後續在IP影響度減弱的情況下能否發展好，仍需等待市場的檢驗。

餐飲人士指出，在一定的熱度和曝光度下，麻六記後續或可能尋找新的「品牌代言人」，來彌補張蘭和汪小菲IP被封號帶來的影響，「要是想在激烈的餐飲市場競爭中活得越久，必須要打造可持續的商業模式。」