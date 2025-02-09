　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

OpenAI成立德國子公司！加速布局因應Deepseek

▲OpenAI推出語音功能，少數用戶搶先用。（圖／路透）

▲OpenAI選在慕尼黑設立辦公室，突顯慕尼黑作為歐洲深度技術（Deep Tech）中心的重要性。（圖／路透）

文／中央社

因應中國人工智慧新創公司DeepSeek競爭，美國AI巨頭OpenAI宣布在慕尼黑設立德國首座辦公室，加速歐洲布局，執行長阿特曼指出，德國是OpenAI在歐洲最大市場，另呼籲歐洲應積極應用AI，以免落後全球競爭。

阿特曼（Sam Altman）日前參加柏林工業大學（TU Berlin）人工智慧（AI）座談，在會中宣布將在慕尼黑成立辦公室。

OpenAI聲明稿指出，過去1年ChatGPT在德國的使用者數量成長3倍，德國是OpenAI在歐洲最大市場，擁有最多ChatGPT付費用戶，以及大量應用程式介面（API）開發者，慕尼黑辦公室將於未來幾個月啟動，目前已公開招募工程師、公關、政府事務及產品行銷等職位。

阿特曼在座談會前表示，德國以技術和工業創新聞名，「透過在德國設立第1家辦公室，我們能幫助更多人、企業和機構，充分發揮（人工智慧）這項變革性技術的潛力並從中受益。」

根據OpenAI，目前已有多家德國企業與研究機構採用其技術，包括時尚電商Zalando、馬克思普朗克研究所（Max-Planck-Institut）及語言學習平台Babbel。

OpenAI在歐洲，包括布魯塞爾、都柏林、倫敦和巴黎都有辦公室。

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）總經理赫爾曼（Robert Hermann）說明，OpenAI選在慕尼黑設立辦公室，突顯慕尼黑作為歐洲深度技術（Deep Tech）中心的重要性。

他也強調，歐盟已透過「人工智慧法」建立穩固的AI監管框架，在歐盟生產AI產品的企業能符合國際標準。

德國政府近年積極吸引AI產業投資，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）等都落腳慕尼黑，使它成為當前德國軟體重鎮，而人工智慧與數位創新技術的快速發展，也成為驅動軟體業增長的重要動能。

根據市場研究機構Startupdetector報告，德國去年與AI應用相關的軟體新創企業數量，即在德國景氣低迷中逆勢增長，在新成立的企業中，有1/4與軟體相關，數量比2023年增長33%。

而當前持續深化在歐洲的布局OpenAI，同時面臨中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）挑戰，該公司產品採取開放原始碼（Open Source）策略，與OpenAI採用的封閉式模式形成對比，使其在AI開發社群中獲得關注。

阿特曼在柏林工業大學的座談會上，被問及DeepSeek開源模型是否將改變市場時，他回應，「開源有其價值，世界上確實有它的空間。」而他下一站將前往巴黎，參加10日、11日舉行的法國AI高峰會，預計將面臨更多圍繞DeepSeek的相關提問。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
小S痛失姊姊後深夜IG首發文！「蝴蝶結髮夾」疑悼念大S
日本正妹YTR宣布結婚！　喊「成為高雄媳婦了」
高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！
大S驟逝「為何路人粉如此悲痛？」　3原因引眾人共鳴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

OpenAI成立德國子公司！加速布局因應Deepseek

美國聯邦法官下令：禁止馬斯克「政府效率部」取得財政部資料

寒流加強風　首爾體感溫度降至零下18度！

川普將出席NFL超級盃　創現任美國總統首例！

拒買衛生紙！全家6口「共用一條毛巾」　奇葩媽堅稱：很乾淨

客機飛一半「男突掏槍威脅」　乘客嚇壞急返航！機場安檢重大漏洞

川普將美最高峰「迪納利山」改名　阿拉斯加議員壓倒性反對

劉喬安被捕！川普上任18天「掃蕩1.1萬非法移民」　動用4監獄收容

泰狼議員性侵台女「反控司法程序有瑕疵」　被清邁警方狠打臉

外國老司機最愛！日本「男性美容店」藏極樂風俗店　獨享賣淫妹

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

【泰格與雪兒】水瓶座的世界

高雄碎屍人魔家中殘害3女　鄰曝深夜傳「鋸東西」恐怖聲！

【花蓮驚見黃喉貂！】飯店附近見台灣特有種　民眾難掩激動情緒超嗨XD

【剪了阿志頭】8+9髮型被女友嫌棄臭臉推開

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

OpenAI成立德國子公司！加速布局因應Deepseek

美國聯邦法官下令：禁止馬斯克「政府效率部」取得財政部資料

寒流加強風　首爾體感溫度降至零下18度！

川普將出席NFL超級盃　創現任美國總統首例！

拒買衛生紙！全家6口「共用一條毛巾」　奇葩媽堅稱：很乾淨

客機飛一半「男突掏槍威脅」　乘客嚇壞急返航！機場安檢重大漏洞

川普將美最高峰「迪納利山」改名　阿拉斯加議員壓倒性反對

劉喬安被捕！川普上任18天「掃蕩1.1萬非法移民」　動用4監獄收容

泰狼議員性侵台女「反控司法程序有瑕疵」　被清邁警方狠打臉

外國老司機最愛！日本「男性美容店」藏極樂風俗店　獨享賣淫妹

OpenAI成立德國子公司！加速布局因應Deepseek

美國聯邦法官下令：禁止馬斯克「政府效率部」取得財政部資料

刮刮樂中10萬「彩券行只給5萬」　新北女過4天才驚覺被坑了

收審查費會導致3C產品漲價嗎？　NCC解答：不影響國內市價

寒流加強風　首爾體感溫度降至零下18度！

鄭家純忍2個月開撕史書華？　暗示問題不只私德「這個人沒救了」

特勤警官涉洩密總統行程　地院裁定延押2個月

台南正統鹿耳門聖母廟　花火迎春系列活動登場

Volvo預告「2025將推5款新車」！2026還有5款涵蓋各級距＆動力

高雄輕軌火爆衝突！夫妻抱嬰酸「沒人讓座」嗆乘客　黑歷史被挖出

我每天睡前只有2次機會^^射拖鞋精準關燈！

國際熱門新聞

台灣女通緝犯在美落網！　身分曝光就是劉喬安

川普將出席超級盃！創現任美總統首例

北韓邊境恐重演「血腥清算」　幹部居民恐慌

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

老司機最愛！日「男性美容店」藏極樂風俗店

500萬飛了！男中大獎領不到　崩潰經歷曝

客機飛一半「男突掏槍威脅」　安檢重大漏洞

泰議員性侵台女「控司法瑕疵」被警方打臉

拒買衛生紙！　這家人6口共用一條毛巾

奇景！8條超粗巨蟒「纏繞成一團」

川普預告下周祭「對等關稅」　恐衝擊台灣

捷克欲建水壩7年沒蓋　河狸2晚完工

首爾體感溫度降至零下18度

劉喬安被捕！　川普上任18天逮捕1.1萬非法移民

更多熱門

相關新聞

AI伺服器需求旺　廣達1月營收創同期新高

AI伺服器需求旺　廣達1月營收創同期新高

代工廠廣達受惠於人工智慧（AI）伺服器需求暢旺，今天公布1月合併營收約新台幣1425.6億元，月增3%，年增95.5%，創歷年同期新高，已連續9個月營收突破千億元。

史書華「千字聲明文」連AI都嫌棄！　揭4大問題超犀利

史書華「千字聲明文」連AI都嫌棄！　揭4大問題超犀利

10億美元投資DeepSeek？阿里巴巴：假消息

10億美元投資DeepSeek？阿里巴巴：假消息

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT 謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

400億美金！OpenAI首輪巨額融資敲定

400億美金！OpenAI首輪巨額融資敲定

關鍵字：

OpenAIAIDeepSeek

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S送走姊姊後IG首發文！

高雄碎屍魔住家傳搜出「死亡筆記本」　第4名婦人找到了！

貴婦大鬧微風南山影片曝光　律師譏巨嬰

高雄2／21停水55hrs　48萬戶受影響

大S逝「為何路人也超難過？」3點原因

丟丟妹跟男友台中遇襲　真相出爐　

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！

日40萬YTR Mana驚喜宣布結婚！

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

獨／史書華辦OMEGA名錶團購　被控侵權判賠50萬

史書華外遇翻車　學者：我開始對他有些尊敬

謝和弦、陳緗妮爆「跑出小三了」！

「以為下周一開學」大票家長崩潰！老師狂提醒

直擊／朴春胸前險露點⋯　CL見狀「緊抓領口」保護她：現在去後台！

更多

最夯影音

更多

登2NE1演唱會大螢幕　安心亞嗨翻大扭臀

好心嫂屋借小叔住竟遇害！　「被剁成塊」放單車菜籃搬運

張蘭母子「抖音無限期封禁」　微博直播功能也遭暫停

【表情管理滿分】女兒哭著敲門找媽媽　轉頭發現爸偷拍立刻擺pose

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面