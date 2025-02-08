DeepSeek西洋棋「詐贏」ChatGPT　謊稱規則改了直接「白棋變黑棋」

記者魏有德／綜合報導

美國一名西洋棋網紅Levy Rozman在個人YT上經營西洋棋相關的內容，吸引近600萬粉絲關注。由於近期DeepSeek實在過於火爆，他便生出特別的想法，想要測試一下，ChatGPT和DeepSeek兩款皆非棋藝類的AI到底在棋盤上誰比較佔優勢，或是誰的「謀略」較為出色。沒想到，DeepSeek最終勝出，憑藉的竟然是「權謀」而非棋藝，令網友們看傻了眼。

▲美國知名網紅嘗試用DeepSeek和ChatGPT下西洋棋，結果令人意外。（圖／翻攝新浪新聞，下同）

這場棋局由DeepSeek執黑棋，ChatGPT則是走白棋，雙方在前十分鐘的「混戰」裡互有來往，能看出對棋局的「參悟」並不深。然而，ChatGPT仍佔有優勢，使得DeepSeek節節敗退，敗相盡顯。

就在局面不利之際，DeepSeek突然祭出「殺招」告訴ChatGPT，國際西洋棋剛更新規則，而ChatGPT竟毫無反對之意。DeepSeek接著先把小兵當騎士走，把ChatGPT的皇后吃了，更令人傻眼的是，DeepSeek直接把對方的白色小兵變成自己的黑色小兵，這讓Levy Rozman不由得說出，「這走法，在國際棋局裡實在少見！」的揶揄評論。

直到此時，ChatGPT才意識到DeepSeek是在「胡謅」，也開始在棋盤上「施展魔法」隨意換棋，就這樣，雙方進入殘局階段，沒想到，DeepSeek再度出招，突然不走了。

DeepSeek對ChatGPT說，白棋應該是要輸了，你可以選擇投降，我方的勝局已定。ChatGPT的回應竟然是，同意認輸！

這支影片發出後，8天內便收獲百萬點閱，也引起網友們熱議。部分網友認為，DeepSeek是有讀過《孫子兵法》，知道上兵伐謀的道理吧；也有網友揶揄道，ChatGPT在玩棋，DeepSeek在玩ChatGPT。