400億美金！OpenAI首輪巨額融資敲定　軟銀超越微軟成最大投資方

▲OpenAI400億美金巨額融資敲定，軟銀取代微軟成最大投資方。（圖／取自免費圖庫Pxfuel）

記者任以芳／綜合報導

大陸本土國產人工智慧與大型語言模型公司DeepSeek強勢競爭，日本軟銀集團（SBG）軟銀集團執行長孫正義進行擴大投資，即將敲定400億美元對OpenAI的首輪投資，投前估值為2600億美元。

《澎湃新聞》報導指出，軟銀的首筆資金最快將於春季到位，全部資金將在未來12到24個月內分期支付。該筆融資規模將打破OpenAI上一輪創下的矽谷單輪融資紀錄。

本輪融資後，不僅OpenAI的投後估值將相較上一輪融資後翻倍，達到3000億美元，軟銀也將超越微軟，成為OpenAI的最大投資方。

消息指出，孫正義與OpenAI CEO山姆·奧特曼於本月3日會談，雙方達成協議，將在日本成立合資企業「SB OpenAI Japan」，共同打造名為「Cristal（水晶）」的人工智能產品，為企業提供服務。孫正義表示，軟銀每年將在OpenAI產品部署上投入30億美元。

據了解，此次融資的部分資金預計將用於兌現OpenAI對「星際之門（Stargate）」項目的承諾。美國總統川普在1月21日宣佈了「星際之門」項目，軟銀、OpenAI和美國甲骨文公司（Oracle）三家企業將投資5000億美元，用於發展建設史上最大的AI基礎設施投資項目。

軟銀CEO孫正義將擔任「星際之門」項目主席，軟銀承擔項目的財務責任，OpenAI負責公司運營，並自主建設和管理數據中心。

報導稱，項目初始投資為1000億美元，並計劃在未來4年內擴展至5000億美元，預計將為美國創造10萬個就業崗位。

OpenAI CEO山姆·奧特曼（Sam Altman）日前曬出「星際之門」在美國德州首期工廠的相關影片，第一期已確定在美國德州阿比林數據中心基地展開，計劃打造10個數據中心。

OpenAI於6日表示正考慮在美國16個州建立數據中心園區，預計每個數據中心園區將創造數千個就業機會，包括建設和運營崗位。但也有美國媒體報導稱，「星際之門」在阿比林的首期數據中心只能創造57個就業機會。