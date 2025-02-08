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史書華「千字聲明文」連AI都嫌棄！　揭4大問題超犀利：道歉

史書華千字聲明文！網紅轟：就一句話，噁心　再給ChatGPT分析「避重就輕」

▲史書華外遇一事隨著判決書出爐而曝光。（圖／翻攝自臉書／盾牌牙醫史書華）

文／CTWANT

網紅「盾牌牙醫」史書華婚內和語言治療師張偉倩不倫，前妻因此怒告小三。法院判張偉倩要賠償20萬元，而隨著判決書曝光，整起事件浮上檯面。史書華則發千字聲明反控，前妻家暴還沉浸某個源自中國的宗教組織。對此，網紅「我是小生」把聲明文貼給ChatGPT，AI分析結果顯示，企圖塑造受害者形象，對外遇的處理方式「避重就輕」，引發討論。

我是小生痛批，史書華開頭道歉了3次，沒有一次對最該道歉的前妻道歉，「一個人的人格不要聽他說了什麼，看他做了什麼。」接著，他在留言處寫下，「就一句話，噁心。」

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史書華千字聲明文！網紅轟：就一句話，噁心　再給ChatGPT分析「避重就輕」

▲網紅「我是小生」把聲明文貼給ChatGPT。（圖／翻攝自臉書／我是小生）

我是小生也把史書華的道歉文貼給ChatGPT，並詢問「這是一封外遇的男人寫給社會大眾的公開信，你覺得如何」。對此，ChatGPT分析，第一，企圖塑造受害者形象；第二，對外遇的處理方式「避重就輕」；第三，強調「家人」的重要性，試圖博取同情；第四，反擊輿論，企圖轉移焦點。

ChatGPT指出，若站在批判的角度，這封信最大的問題是，迴避核心問題、轉移焦點、缺乏悔意，「外遇是事實嗎？如果是，是否應該更直接道歉，而不是把焦點放在自己有多無辜？」

ChatGPT進一步分析，整體來說，這封信具有一定的公關技巧，對於真正關心此事的人來說，它可能無法完全說服，反而會讓人覺得這是一場有計算的輿論操作，而非真誠的道歉與反省。

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