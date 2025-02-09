高雄輕軌火爆衝突！夫妻抱嬰酸「沒人讓座」嗆乘客　黑歷史被挖出

▲高雄輕軌爆讓座糾紛。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）



記者柯振中／綜合報導

高雄輕軌7日下午發生衝突，一名女子與丈夫搭乘列車時，因為讓座的問題，與其中一名女乘客發生糾紛，雙方甚至為了國籍的問題不斷爭執，在網路上掀起議論，夫妻倆過去在好市多、微風南山大吼的歷史也被挖出。對此，高雄捷運回應，並無強制規定讓座，民眾可視情況決定。

當事人在臉書社團「爆料公社公開版」上傳影片，並且還原事件的來龍去脈，當時這對夫妻在真愛碼頭站時，抱起了推車中的嬰兒，並且數落乘客「沒有愛心不會讓座」。當時她坐在面前，於是開口提醒「寶寶可以放在推車裡」，沒想到進而發生糾紛。

當事人表示，夫妻中的丈夫突然爆發，接著夫妻倆開始對著她大罵，指稱「有什麼資格教育我」，進而發生言語衝突。

雙方口角的過程中，當事人詢問「你是中國來的嗎」，結果進而發生更嚴重的口角衝突。夫妻中的丈夫不斷使用閩南語罵人，並稱自己「是新加坡人」、「是廣東人」，讓同車的乘客相當傻眼。

事件經過轉傳，在Threads的平台上掀起討論，部分網友力挺當事人，認為當事人做得沒錯。也有部分人緩頰，並未看到事情的全部經過，不應隨便下定論。

▲高雄輕軌爆讓座糾紛。（圖／翻攝臉書／爆料公社公開版）



對此，夫妻中的丈夫也在Threads上回應，「我是當事人，我是台灣人」，看見這篇貼文後相當傷感，並且對於自己的行為一一解釋，當天因為小朋友上下車不方便，所以才帶妻小搭乘輕軌，雖然妻子不願意，但他對台灣人的素質有信心，「還是說服她乘坐，後面證明是錯誤的決定。」

丈夫表示，妻子來到台灣以後，多次因為「中國籍」而受人指責、酸言酸語，加上他們推車上輕軌以後，以為會有人讓座、並無強迫任何人讓座。加上第一次搭乘輕軌、感覺相當混亂，且孩子不願意坐、開始哭泣，才會失望地說了抱怨的話。

不過，丈夫的說法曝光後，仍收到許多罵聲，網友們並不買單。

此外，這對夫妻過去的事蹟也被挖出，其中的妻子因為曾在微風南山大鬧，當場被警方上銬。丈夫則是在好市多的門口大聲嘶吼，引起顧客圍觀。

針對這起事件，根據TVBS報導，高雄捷運回應，法規並無強制規定要讓座，民眾可以自行決定。若發生糾紛的話，民眾可以透過車內的對講機，向司機員反映情況，避免衝突進一步擴大。