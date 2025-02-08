獨／楠梓失蹤變殺人棄屍！顧家男女兒悲痛勸警：或許可少2條人命

▲方姓男子被載到滿州棄屍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日前一名住在高雄市楠梓區的方姓男子被工頭殺害棄屍，就在今天（8日）出殯，不過對於家屬來說，卻有滿腹的冤屈，因為同樣看到一名住在楠梓的林姓婦人也是因為失蹤才揭發殺人碎屍案件，讓他們痛批楠梓警方對於失蹤案件「一切都要歸咎於當初的不積極、不正視」。

方姓死者的家屬向《東森新媒體ETtoday》表示，看到高雄市發生連殺3女碎屍案的心情，「要是第一個失蹤就有被「重視」，後來那兩位婦人搞不好就不會遭遇不測！自己也懷疑爸爸案件的兇手如果也不是第一次犯案呢？他如果之前挑的都是沒家人找的老人呢？」！

▲方姓男子被載到滿州棄屍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲方姓男子家屬看到楠梓林姓婦人被碎屍，感同深受悲痛萬分。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

方姓死者家屬強調：「不是硬要把爸爸的事件跟這個分屍案牽扯在一起，從頭到尾就是在討論警察對於失蹤案的消極態度」，質疑要是一開始就好好受理案件，循線調監視器，會不會就不會讓無辜生命死亡，「但也因為爸爸的案件跟後來這個案件時間距離這麼近，才更不能讓人忘記這個過年楠梓有多不平靜！而且這兩個案件都是楠梓分局先辦的，所以這兩個案件綁在一起，才會讓法官要好好的重判」。

家屬說言語不能表達現在的憤怒，不過也很謝謝好的警察、也很謝謝英勇的義消！但那群苟且偷生的爛警員，絕對不會是我們敬重的人民保母！但他們也傷心的說：「同樣身為被害者的我們，最能懂這種切身之痛，才會寫出這樣憤怒的文字」。而方姓男子案件是發生在今年的1月27日，失蹤兩天當中，家屬已多次向警方報案，並上網求助同時控訴警方受理態度消極，「愛理不理的態度，在家屬眼裡，情何以堪」。

最後警方找到嫌犯，原來方姓男子在小年夜為了3000元工資，找施姓工頭（51歲）要債，不料卻因此失蹤5天，施姓工頭跟方姓男子一路開到鳳山一處工地透天民宅，雙方疑似在工地內起了口角，施男趁方男不注意，持水果刀攻擊殺害了方男，再用車載到屏東滿州棄屍。