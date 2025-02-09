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高雄人魔分屍撈獲人體組織！燒金紙屍塊才浮出　民俗專家這麼解釋

高雄人魔分屍撈獲人體組織！燒金紙屍塊才浮出　民俗專家這麼解釋

▲協助打撈的警光潛水救難協會人員到土地公廟拜拜祈求打撈工作順利。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

高雄市發生連環殺人案，73歲男子張介宗涉嫌殺害並肢解71歲林姓婦人、74歲張姓婦人和75歲黃姓大嫂，嫌犯疑似將3名受害者分屍後丟入前鎮五號船渠，經過8日一整天打撈，確定已找到人皮和12塊疑似遺骸，原先專案小組打撈屍塊的過程並不順利，是直到在河邊焚燒紙錢祭拜後，屍塊才浮出水面。對此，民俗專家也提出看法。

據《TVBS新聞網》引述民俗專家廖大乙的說法，這種現象可能是死者有冤，在燒金紙後會讓冤氣上升，才讓屍塊浮出，另外再加上警察的正義之氣，得以讓這起案件沉冤得雪。

另據高雄市刑大技正林孝治表示，由於8日天氣寒冷，加上船渠的水濁度高，打撈難度增加，所幸在人員努力下於船渠的拱橋附近、距離國宅100公尺處，尋獲人體組織1塊，隨後在25、26號碼頭船屋處，打撈到多個大小不一的人體組織，後續會送至市立殯儀館，法醫已在該處就定位。

高雄人魔分屍撈獲人體組織！燒金紙屍塊才浮出　民俗專家這麼解釋

▲撈獲的疑似屍塊皮膚長寬各約10公分。（圖／CTWANT提供）

除此之外，張男行凶後騎車棄屍，並在單車上懸掛白沙屯媽祖的平安符，疑似想鎮壓死者。據民俗天師張捷翔表示，雖然好人、壞人都會祈求神明保佑，但天道不可違背，神明不可能庇祐做壞事的人，不管凶手掛平安符是用來鎮壓鬼魂或祈求不被抓，都是不可能的事，神明只會幫冤魂伸張正義、協助破案，讓做壞事的人得到報應，「掛個平安符，只是自己在安慰自己良心罷了」！

這起連續殺人案追溯回2月2日，當時家住楠梓區的趙林姓婦人，大年初五騎機車出門便失聯，兒子連繫不上報警，調閱監視器發現，婦人進了張男的住處就沒再出來。警方懷疑婦人遭殺害，持搜索票逮捕張男，並於第5船渠撈獲右腳掌、內臟、部分身體組織，證實為失蹤的趙林姓婦人。不只如此，鑑識人員還在張男屋內發現血跡，更意外查出其他2名女性的DNA，推測3人都已遇害。

CTWANT關心您：民俗說法，僅供參考

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