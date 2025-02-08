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社會 社會焦點 保障人權

獨／王永慶起家厝旁拋屍餵魚　碎屍魔50趟次棄屍路線避開這地點

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲73歲張姓男子涉嫌殺害大嫂、2名獨居婦人，並慘忍分屍後丟前鎮河。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市73歲張姓男子涉嫌連續殺害兄嫂、2名婦人，於住家將遺體剁成肉塊，打包成袋丟進離住家不遠處的河渠。《ETtoday新聞雲》掌握到，嫌犯犯下這3起命案，共拋屍將近50趟次，每次途經路線不一，且疑似為了避開巷外的派出所，刻意繞遠路，最後於王永慶起家厝「王氏昆仲公園」旁的新開小路，將屍塊棄置於河渠上游端，再從金鞏橋上冷血看水面情況。

▼高雄分屍,高雄碎屍,專案小組8日上午在第五船渠河邊尋獲一張疑似乾燥人皮。（圖／記者吳世龍攝）

▲專案小組8日上午在第五船渠河邊尋獲一張疑似乾燥人皮。（圖／記者吳世龍攝）

專案小組6日起，於前鎮第五船渠撈獲左腳掌、臟器、身體組織，鑑識結果確認為林姓婦人所有；昨日傍晚又撈獲右手掌，目前仍鑑識中。今日上午則陸續於金鞏橋附近100公尺處河邊發現一張15公分的乾燥人皮邊，隨後於船渠26號碼頭又撈獲10塊身體組織肉塊，大小不一，最大約7cm*13cm，最小則為3cm*6cm左右，將送往殯儀館等待法醫進一步化驗。

目前張姓婦人、黃姓婦人的遺體尚未尋獲，但專案小組目前掌握畫面，發現兇嫌犯下這3起殺人案，棄屍次數將近50趟，每次棄屍路線不一，不過主要都走修文街、中山三路和新開路的時代大道。

▲▼高雄碎屍,碎屍殺人,張姓嫌犯殺害張婦後，晚間8點在鬧街上提著黑色提袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓嫌犯殺害張婦後，晚間8點在鬧街上提著黑色提袋，並朝住家北向繞遠路棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄分屍,高雄碎屍,前鎮分局復興路派出所。（圖／記者吳世龍攝）

▲張嫌住家巷口往南就是派出所。（圖／記者吳世龍攝）

五號船渠在張嫌住家南邊方向，而張嫌住家巷口往南也可直通路程較近的復興三路，不過巷子出口就是前鎮分局復興路派出所，研判張嫌是為了避開警方耳目，刻意繞遠路，改往北方向出巷口，再走修文街往西方向，並行經人來人往的勞工公園、獅甲國小、獅甲國中、捷運站，經過王永慶起家厝「王氏昆仲公園」，走一旁新開的時代大道，於五號船渠上游點棄屍。

▲▼王永慶起家厝「王氏昆仲公園」。（圖／記者吳世龍攝）

▲張嫌棄屍路線曾經過王永慶起家厝，並於一旁的河渠棄屍。（圖／記者吳世龍攝）

這起震驚社會的連續殺人案，追溯至2月2日，當時家住在楠梓區的一名71歲林姓婦人，大年初五下午5點騎乘機車出門，一晚未歸，兒子連繫不上，3日上午報警協尋。

警方調閱監視器，發現婦人2日下午出門，後座載著73歲張姓男子，兩人一同進入張姓男子住家後，婦人便再也未出門。警方前往張男住家，並經他同意入內查看，卻未發現婦人的蹤影，不過比對監視器，發現張男在3日清晨6點至上午10點，卻12度進出家門且手提重物。

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,林姓婦人載著張嫌進入回到前鎮住家，隔日清晨6點被碎屍成12袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林姓婦人載著張嫌進入回到前鎮住家，隔日清晨6點被碎屍成12袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼張姓嫌犯將趙林姓婦人屍塊丟入前鎮河後，冷血的站在橋上看水面狀況,楠梓分屍,高雄分屍,高雄碎屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓嫌犯將趙林姓婦人屍塊丟入前鎮河後，冷血的站在橋上看水面狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方懷疑林姓婦人在屋內遭殺害，持搜索票逮捕張男，6日於前鎮第五船渠撈獲林婦的右腳掌、內臟、不明身體組織，不排除嫌犯將婦人碎屍處理。而金鞏橋邊的監視器也錄下，張嫌從王永慶起家厝「王氏昆仲公園」旁新開的時代大道經過並棄屍，還繞至橋上端看水面情況，冷血行徑令人不寒而慄。

▲高雄分屍,高雄碎屍,金鞏橋,第五船渠。（圖／記者吳世龍攝）

▲張嫌棄屍後，曾站在金鞏橋上看水面情況。（圖／記者吳世龍攝）

鑑識人員後於張嫌屋內發現多處血跡噴濺痕跡，而這一查，發現竟共有3組女性DNA。警方擴大調閱張嫌住家外的監視器，並比對全市失蹤人口，發現家住左營的75歲張姓婦人在1月27日被家屬通報失蹤，而最後身影便是在張男住家門口，1月17日下午4點30分進屋，便失去蹤影，而張嫌當晚8點05分就從住家步出，連續來回18趟，每次手上都提著一只大型黑色提袋，認為張婦也遇害。

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,張姓婦人1月17日下午4點30分進入張嫌屋內，當晚8點05分被分屍成18個提袋運出門。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓婦人1月17日下午4點30分進入張嫌屋內，當晚8點05分被分屍成18個提袋運出門。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄碎屍,高雄分屍,張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內，隔日凌晨2點遭剁屍運出屋外。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張嫌的兄嫂於2024年11月29日中午進入屋內，隔日凌晨2點遭剁屍運出屋外。（圖／記者許宥孺翻攝）

而另一組DNA，經過比對也發現，張嫌的兄嫂(75歲黃姓婦人)在去年12月15日被兒子通報失蹤，楠梓分局勤區員警前往黃婦住家大樓察看，但她平日獨居未應門。警方聯繫家屬採驗DNA比對，發現血跡吻合，再行比對監視器，發現黃婦在去年11月29日曾進入屋內，30日凌晨3點19分，張嫌便騎乘單車出門，菜籃子載有物品，並多次出入住家，疑也將大嫂剁成屍塊後棄屍。

▲高雄分屍,高雄碎屍,高雄張姓男子涉嫌殺害3女，並將其分屍丟進第五船渠。（圖／記者許宥孺製表）

▲高雄張姓男子涉嫌殺害3女，並將其分屍丟進第五船渠。（圖／記者許宥孺製表）

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