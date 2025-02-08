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快訊／準備儲水！高雄2／21大停水55hrs　15區48.7萬戶受影響

▲高雄停水,停水,水龍頭 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄2月21日大停水55小時。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人準備儲水！台水公司高雄竹寮站前管線操作異常，將辦理管線更換工程，同時辦理給水廠高低壓檢驗，預計21日晚間11點至24日上午6點進行施工，屆時將有15個行政區受影響，有48.7萬戶面臨停水55小時。

水公司指出，高雄竹寮站前2200mm單噴孔錐形閥為高雄原水管線重要閥門，功能為調節各淨水場原水量，因操作異常需辦理更換工程，以利高雄原水調度操作維持穩定供水；另為降低停水影響，也將一併辦理高雄給水廠高低壓檢驗。台電公司也配合同時進行高壓線路維護，以維供水供電安全。

水公司表示，預計停水時間為21日晚間11點至24日上午6點，影響供水時間總計55小時，有15個行政區受影響，共計48.7萬戶受影響。

水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

影響時間 停水區域
2月21日23時至24日06時 阿蓮區
  橋頭區
  梓官區
  楠梓區
  大社區
  仁武區
  鳳山區
  大寮區(不含大發產業園區、和發產業園區大發基地)
影響時間 停水區域
2月21日23時至24日06時 小港區：桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明(工業用除外)、店鎮(沿海路以東、工業用除外)、二苓(沿海路以東)、大苓(沿海路以東)、坪頂、大坪
  路竹區：甲南、甲北、竹園、下坑
  岡山區：和平、華崗、嘉興、竹圍、大遼、台上、碧紅、大莊、嘉峰、潭底、程香、後紅
  燕巢區：鳳雄、角宿、瓊林、橫山、安招
  大樹區：九曲、三合(義大世界、義大中小學一帶)
  左營區：光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝
  鼓山區：雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生
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