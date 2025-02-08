快訊／準備儲水！高雄2／21大停水55hrs　15區48.7萬戶受影響

▲高雄2月21日大停水55小時。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人準備儲水！台水公司高雄竹寮站前管線操作異常，將辦理管線更換工程，同時辦理給水廠高低壓檢驗，預計21日晚間11點至24日上午6點進行施工，屆時將有15個行政區受影響，有48.7萬戶面臨停水55小時。

水公司指出，高雄竹寮站前2200mm單噴孔錐形閥為高雄原水管線重要閥門，功能為調節各淨水場原水量，因操作異常需辦理更換工程，以利高雄原水調度操作維持穩定供水；另為降低停水影響，也將一併辦理高雄給水廠高低壓檢驗。台電公司也配合同時進行高壓線路維護，以維供水供電安全。

水公司表示，預計停水時間為21日晚間11點至24日上午6點，影響供水時間總計55小時，有15個行政區受影響，共計48.7萬戶受影響。

水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

影響時間 停水區域 2月21日23時至24日06時 阿蓮區 橋頭區 梓官區 楠梓區 大社區 仁武區 鳳山區 大寮區(不含大發產業園區、和發產業園區大發基地)