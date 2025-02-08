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槍斃我！冷血碎屍魔嗆警局長　「科學跡證說話」讓他嘴硬沒用

▲高雄市警察局長林炎田。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局長林炎田親上火線主持記者會說明碎屍案情。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生連續殺人案件！《東森新媒體ETtoday》獨家披露高雄市警察局長林炎田親赴詢問筆錄，而冷血的張姓嫌犯回應局長「槍斃我啊」！對此，高雄市警察局也出面回應。警方判斷，嫌犯會這麼有底氣，可能是他認為屍體不是被魚吃了就是流向外海，警方根本找不到屍體；另一方面，自己也活到70歲，不認罪又如何？

根據了解，張介宗5日落網之後，警方立即對其進行偵訊，不過張一直到遭收押，對於案情都不願意鬆口透露，有豐富刑案偵辦經驗的高雄市警察局長林炎田也在第一時間親赴偵訊，雙方展開鬥智攻防，林炎田對堅不吐實的張姓嫌犯說，依照犯下的連續殺人行為以及現有的跡證，就足以會被槍斃，但是張姓嫌犯不當一回事冷血說：「槍斃我啊」，毫無悔意，這才讓後來親上火線召開記者會的林炎田，在記者會當中多次脫口而出「泯滅人性」。

根據知情人士分析，張姓嫌犯可能自認聰明，加上認定自己將遺體棄屍到前鎮運河已有一段時間，屍塊應已被魚啃食或是流向大海，警方無法在短時間內搜集充分證據來將自己定罪，才會如此囂張，看在專案人員眼中，似乎就是「連殺3人都不怕了，怎麼會畏懼司法」，同時「也不排除已經活到70多歲，活夠了」，才會面對專案小組的偵訊，擺明就是不配合，絲毫不鬆口，有著強大的心理來抵抗。

▲▼楠梓分局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林炎田親赴楠梓分局對張姓嫌犯進行偵訊。（圖／記者陳宏瑞攝）

其實，張姓嫌犯並不知道，檢警小組早就擬定相關策略因應，積極調閱相關監視器畫面，並透過蒐集更多科學跡證來證明張嫌涉案，並將其定罪。高雄市警察局強調：「張嫌反應冷酷無情，且毫無悔意，顯難以從其筆錄自白取得證據，故本案警方即以警察專業鑑識等科學證據，加強還原張嫌涉案犯罪事證」。

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