新北推全新YT節目《新北萬事屋》　包山包海專解疑難雜症

▲新北市新聞局推出全新YT節目《新北萬事屋》。（圖／新北市新聞局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局推出全新自製YouTube節目《新北萬事屋》，針對市民日常生活中遇到的各種問題、想知道的資訊，提供解答與實用建議。節目的名稱「萬事屋」，概念來自每集影片尋找各行各業的「萬事通」，解決網友的疑難雜症，希望能提供大家日常生活更多的實用資訊。

新北市新聞局長李利貞表示，《新北萬事屋》將會蒐集網路上市民關注的問題，並邀請相關領域的專家來進行解答。節目主題涵蓋廣泛，從最新推出的新北政策、好康福利、在地美食還有獨家景點，都會陸續在影片中介紹給大家。

▲首集節目解答網友詢問如何減脂。

李利貞說，去年年底新聞局曾在《我的新北市》臉書粉絲團調查網友最想知道的「新北事」，結果顯示，近50%粉絲期待巷弄美食推薦、也有30%許願觀光景點開箱，部分網友希望獲得新北有趣活動以及生活新知，該調查留言超過4,000則，反應相當熱烈。為了滿足粉絲的期待，新聞局隆重推出新節目《新北萬事屋》，歡迎大家持續鎖定觀看！

首集節目介紹過年期間享受美食後，如何運動最能達到維持體態和健康的效果？影片邀請到三重國民運動中心的體適能教練，與主持人一同示範，想知道內容的市民朋友一定不能錯過！

歡迎大家觀看節目並訂閱《我的新北市》YouTube頻道，讓我們陪您解決各種生活中的疑難雜症，也希望粉絲們收看完影片繼續在留言處敲碗希望能解答、開箱、推薦的主題。

影片連結：https://youtu.be/ocOhTpjSxU0