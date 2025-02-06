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迎金蛇年鬧元宵　新北燈會「2款小提燈」加碼送

▲新北燈會「2款小提燈」加碼送。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市今年推出應景兩款蛇年小提燈。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市今年推出應景的兩款蛇年小提燈，不僅造型可愛又具多功能，並且容易組裝，適合親子同樂。2月1日於燈會現場首發一般版「蛇燈精靈」。響應民眾喜愛熱潮，民政局將於2月8、9日18時新北大都會公園燈會服務台現場加碼各發送1,000份；2月12日元宵節當天18時再發送1,000份特別版「蛇奇寶貝」。

▲新北燈會「2款小提燈」加碼送。（圖／新北市民政局提供）

▲2月12日元宵節當天18時再發送1,000份特別版「蛇奇寶貝」。

新北市民政局表示，一般版提燈「蛇燈精靈」特別結合2025雙北世壯運主視覺，呈現出新北的活力，並且可提、可拉，提燈滾輪還能取出當作骰子。而特別版「蛇奇寶貝」則以招財貓為理念，做出擺動式燈組，讓民眾招來好運，蛇身上印製了新北意象，並做有八枚銅錢，寓意新北蛇麼都有，祝福得到的民眾蛇麼都好。今年加上LED彩色燈泡燈光後的提燈，更能感受到濃濃元宵佳節氛圍。

為鼓勵民眾將元宵節提燈內使用完的電池，或是家中廢棄的乾電池、行動電源妥善回收，環保局於本次燈會現場，特別推出「資收趣味小學堂」活動，民眾只要在2月15日18時至22時，攜帶10個廢乾電池或1個行動電源至環保局活動攤位，就能兌換環保衛生紙，歡迎民眾拿電池一同加入環保行列。此外新北市29區公所也將於2月7、8日發放，詳細發放資訊可上「新北市民政局」官網查詢。

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