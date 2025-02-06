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農業部停補助GPS月租費　新北市動保處：未裝設者最高罰15萬

▲農業部停補助GPS月租費。（圖／新北市動保處提供）

▲新北肉品市加強斃死豬化製車清消查核。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農業部自今年起停止補助活豬及屠體運輸車輛的GPS月租費等相關費用。為確保防疫安全，新北市動物保護防疫處去年派遣防疫人員至新北市肉品市場，查核活豬及屠體運輸車輛業者，確認車輛均已安裝GPS追蹤系統，以掌握活豬及屠體廢棄物運輸流向。去年共查核1萬324輛次，其中查獲4件不合格案件，均已通知業者到案說明，並依法裁處3千至15萬元罰鍰。

豬隻活體及屠體運輸車輛是全國豬肉運輸的重要環節，車輛軌跡與管控是豬隻疾病防疫的關鍵。農業部自2019年2月起實施活體及屠體運輸車輛裝設GPS追蹤系統的獎勵措施，補助運輸車主GPS月租費長達5年。

▲農業部停補助GPS月租費。（圖／新北市動保處提供）

▲2025年度起農業部不再補助活豬及屠體運輸車輛GPS月租費等費用。

今年起，農業部不再提供相關補助，但運輸業者仍須依《動物運送管理辦法》及《屠宰作業準則》規定，確保GPS設備正常運作。若發生疫情，防疫人員可透過全國「家畜、屠體運輸車輛追蹤暨查核管制系統」，即時查詢車輛資訊、位置及進出紀錄，迅速追蹤疫情來源並攔截管制車輛流向。

新北市動保處楊淑方指出，今年是傳統豬瘟撲滅的最後關鍵期，為維護肉品市場屠宰衛生及防疫安全，自去年底起已加強對活體及屠體運輸業者的宣導。新北市肉品市場入口設有電子車牌辨識系統，動保處防疫人員也配備紅外線夜視電子望遠鏡，於大門口及車輛清洗消毒區巡邏查核，並透過監視錄影及手機連線追查車輛GPS裝設情況及行經軌跡。若發現車輛未裝設GPS或關閉GPS，將依車牌追查並函請所在地縣市防疫機關依法裁處。

▲農業部停補助GPS月租費。（圖／新北市動保處提供）

▲新北肉品市場加強進出場區運豬車輛管制。

楊淑方強調，今年起農業部已停止補助GPS裝設費用，業者應自行依防疫規定安裝GPS系統。呼籲尚未裝機的業者，特別是牧場間載運種豬、小豬的運輸車輛，以及不經拍賣市場直接從豬場運送至屠宰場的自備豬隻運輸車輛及載運豬隻屠體、內臟、分切物的運輸車輛，應盡速申請安裝，以免造成防疫漏洞，危及養豬產業。若查獲未依規定裝設GPS，活豬運輸車輛將依《動物保護法》第31條裁處3千至1萬5千元罰鍰，屠體運輸車輛則依《畜牧法》第39條裁處3萬至15萬元罰鍰。

▲農業部停補助GPS月租費。（圖／新北市動保處提供）

▲林口畜牧場血清監測，維護豬肉食安品質。

▲農業部停補助GPS月租費。（圖／新北市動保處提供）

▲新北肉品市場環境消毒車落實防疫管制。

▲農業部停補助GPS月租費。（圖／新北市動保處提供）

▲新北肉品市場查核活體豬及屠體運輸車輛裝設GPS追蹤系統。

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