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8條超粗巨蟒「纏繞成一團」！　泰村民見詭異奇景嚇呆

▲▼8條「超粗巨蟒」互相纏繞恐怖畫面曝！　泰村民嚇壞。（圖／翻攝自khaosod）

▲村民發現有8條巨蟒纏繞在一起。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國沙繳府發現一起驚人巨蟒群聚事件，平時光是一條巨大蟒蛇出現就足以嚇壞路人，但當地村民卻在一處民宅旁的空地發現8條纏繞在一起的巨蟒。由於蟒蛇數量過多，因此只能求助專業團隊進行捕捉。所幸最終成功捕獲8條巨大蟒蛇，未來將會視情況重新野放。

根據khaosod報導，沙繳府瓦塔納那空縣（Watthana Nakhon）塔奎延鎮（Tha Kwian）的消防單位接獲一名40歲村民通報，在他家附近的空地發現8條巨型蟒蛇糾纏在一起，場面可怕，令人毛骨悚然，許多村民更直呼從未見過這樣的奇景。

▲▼8條「超粗巨蟒」互相纏繞恐怖畫面曝！　泰村民嚇壞。（圖／翻攝自khaosod）

男子因為擔心會對附近居民造成危險，才請求相關單位協助處理。接獲消息後，當地政府立即派遣救援人員前往現場查看，並發現8條巨蟒緊緊纏繞在一起。

▲▼8條「超粗巨蟒」互相纏繞恐怖畫面曝！　泰村民嚇壞。（圖／翻攝自khaosod）

由於蛇的數量過多，且體型較大，因此地方官員隨即聯絡專門處理蛇類的沙繳府基金會爬蟲類救援隊，尋求專業支援。救援隊隊長本塔姆（Boontham Anusit）率領隊員攜帶捕蛇工具趕往現場，經過一番努力，成功將8條巨蟒全部捕獲，並一一裝入肥料袋內。

這些蟒蛇隨後被送往塔奎延鎮行政辦公室進行檢查，未來經過評估，將會帶到適合的自然環境野放。

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