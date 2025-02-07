中泰合作打擊電詐　陸外交部：維護國家共同利益的必然選擇

▲大陸國家主席習近平在北京會見泰國總理貝東塔。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸國家主席習近平6日在北京會見泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），雙方達成加強打擊網賭、電詐的共識。中國外交部發言人林劍7日在例行記者會上，對此回應，「該共識是落實以人民為中心理念的切實體現。」

據《澎湃新聞》報導，印度報業托拉斯記者就泰國總理貝東塔訪華時，談及打擊網賭、電詐問題提問。林劍表示，近「期在泰緬邊境一帶發生的網賭、電詐惡性案件，威脅包括，中泰在內，有關國家公民的生命財產安全，干擾了地區國家的正常交往合作。」

林劍指出，堅決打擊網賭、電詐犯罪，是維護地區國家共同利益的必然選擇，符合各國人民的共同期待。

▲中國外交部發言人林劍在例行記者會上，對此回應。（圖／翻攝大陸外交部）

他強調，「中國正同泰緬等周邊國家積極進行雙多邊合作，綜合施策，標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同剷除網賭、電詐的毒瘤，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作秩序。」

習近平於會見時指出，中泰建交半個世紀以來，兩國始終堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益。今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」，雙方要推動中泰命運共同體建設走深走實。

習近平指出，中方願與泰方對接發展戰略，拓展互利合作，實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中寮泰聯通發展構想早日取得更多成果；深化數位經濟、新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。

貝東塔強調，泰方願與中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨境犯罪。她稱，中國在國際事務中始終發揮負責任大國作用，堅定維護發展中國家利益，泰方願與中方加強協調配合，共同應對全球性挑戰。