性侵台女「泰議員」早有前科！猥褻3助理　2年前就被開除黨籍

▲猜言帕宛早非首次爆出性醜聞。（圖／翻攝自曼谷郵報）



記者王佩翊／編譯

泰國眾議院泰進步黨（Thai Progress）議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）涉嫌在清邁性侵一名台灣籍女遊客，警方經調查已取得相關證據，由於議員擁有逮捕豁免權，因此警方已與國會協調，希望撤除他的逮捕豁免權。此外，猜言帕宛早非首次爆出性醜聞，他在2023年就曾經因為性騷猥褻3名助理且拒不道歉，因此被當時所屬的前進黨開除黨籍。

根據《曼谷郵報》報導，35歲的泰進步黨議員猜言帕宛1月9日涉嫌在清邁一間飯店性侵一名25歲台灣女遊客。根據受害者指控，猜言帕宛趁著女方喝醉無法抵抗，對其施暴。

警方接獲通報後隨即展開調查，並發現相關證據足以對他提出性侵指控。清邁法院於2月4日頒布逮捕令，然而礙於猜言帕宛是國會議員，擁有國會議員的逮捕豁免權，因此警方已正式要求國會批准將他帶回問話。目前執法單位已經與國會官員接洽，希望撤除他的國會豁免權，以便傳喚他進行調查。

事件爆發後，猜言帕宛神隱，他的助理聲稱猜言帕宛人在國外，拒接電話也不願回應。猜言帕宛直到後來才在LINE媒體群組發出聲明表示，「我否認所有指控，絕對沒有做出被指控的行為。」

泰國國會議長萬·穆罕默德·諾·瑪塔（Wan Muhamad Noor Matha）及副議長阿帕·蘇卡楠（Pol Sub Lt Arpath Sukhanunth）皆表示，目前尚未收到法院的正式通知，不過國會如果收到請求，將會迅速處理，不會拖延程序。

猜言帕宛所屬的泰進步黨（Thai Progressive Party）黨魁瓦查拉波（Watcharaphol Butmonkhol）則表示，至今尚未與猜言帕宛對話，強調會等待警方調查結果出爐後，再做進一步決定。

事實上，猜言帕宛早非首次爆出性醜聞，他2023年11月就曾經性騷擾3名助理，且因為拒絕向受害者公開道歉，被當時所屬黨團「前進黨」開除黨籍。