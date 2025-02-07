25歲台女遊清邁「遭泰國議員性侵」　噁狼正面照曝光

▲泰國國會議員猜言帕宛涉嫌性侵台灣女遊客，清邁法院發逮捕令。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國眾議院國會議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）涉嫌在今年1月性侵25歲台灣籍女遊客，女子事後報警。如今清邁地方法院已對猜言帕宛發出逮捕令，他的助理表示，猜言帕宛目前人正在海外，至於受害台灣女子則是已經安全返國。

泰媒Khaosod English、Thai PBS World報導，整起事件發生在2025年1月19日，依據25歲台灣遊客C女的說法，她凌晨2時左右在酒吧遇見眾議院國會議員猜言帕宛，兩人一起喝酒，猜言帕宛提議護送她返回住宿地點，但卻趁她喝醉酒性侵她。事發後，C女向清邁市警方報案。

針對這起事件，警方表示，「受害者告知警方她並未同意，當受害者出現在警方面前時，我們必須調查收集證據。女子後來接受醫療相關檢查，結果證實遭到性侵」。警方收集醫療報告結果、目擊者證詞以及監視器畫面等證據，認定確有其事，向清邁地方法院申請逮捕令。

只不過猜言帕宛是現任國會議員，在國會開會期間，議員享有免受警方逮捕的豁免權，警方若想展開逮捕行動，必須先行取得許可。在國會收到通知之後，通常需要一周時間才會獲得許可。

眾議院秘書長亞帕（Arpath Sukhanunth）說，目前尚未收到公文，但收到之後就會依照程序處理。眾議院議長Wan Muhamad Matha指出，會調查此事。

駐泰國台北經濟文化辦事處表示，台灣籍女子已經安全返國，透過各種渠道獲得與此案相關訊息，也對泰國司法體系表達信任。

這並非猜言帕宛第一次捲入性醜聞爭議。他過去曾是現已解散的前進黨（Move Forward）議員，但2023年11月性騷女助理被開除黨籍，後來才加入泰進步黨（Thai Progress）。

泰進步黨表示，在黨內做出任何決定之前，會給猜言帕宛解釋的機會。為泰黨議員Khattiya Sawasdiphol則是要求猜言帕宛立即辭職，強調這類事件不該發生在任何政治人物身上。