網紅「闖墓仔埔拍片」失蹤！狂開直播求斗內救援　真相曝光網罵翻

▲艾瑪被找到時的模樣。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名網紅為了拍攝靈異影片，特地前往印尼萬隆一處森林墓園，未料竟傳出「離奇失蹤」48小時的消息，引發網友與當地居民關注。然而，警方調查後發現，這場驚動眾人的失蹤事件竟是她與同行友人自導自演，目的只是為了博取流量。事發後，該名網紅已公開道歉。

據當地媒體報導，網紅艾卡（Eyka）與友人艾瑪（Ammar Nzahan）及其他20人組團前往印尼萬隆的森林墓地進行靈異影片拍攝期間，艾卡竟突然失蹤，讓艾瑪十分焦急，不僅報警求助，由於印尼法律規定，失蹤2天後才能正式報警，因此艾瑪與當地居民先行展開搜索，甚至開直播請求網友幫忙集氣。

報導指出，當時進入墓地的僅有7人，其中包含艾卡與艾瑪，艾卡在消失48小時後於5日晚間被尋獲，當時她身體虛弱地躺在草叢中等待救援。然而，當艾卡被「尋獲」後，許多網友開始質疑，為何她妝容完好，看起來完全不像在叢林失蹤3天的人，其次是家人過於冷靜。

馬來西亞饒舌歌手兼企業家Caprice首先出面揭露，他曾與艾瑪團隊的經紀公司開會，建傑得知內幕，原來這一切都是兩人自導自演。印尼警方也發布聲明，確認艾卡的「失蹤」完全是為了博取社群媒體流量而編造的，「這類聳動的內容純粹是為了吸引觀看與增加粉絲數。」

艾卡「失蹤」期間，許多網友相信她是真的失蹤，在TikTok上送出大量禮物贊助搜索行動。警方表示，「他們完全忽視了印尼對於散布虛假資訊的嚴格法律。」

事發後，艾卡與同行夥伴向警方正式道歉，並發表書面聲明承認錯誤。然而，許多網友對這種刻意編造假消息來吸引流量的行為感到不滿，不少人呼籲當局應該嚴懲這些為了博取流量不擇手段的網紅。