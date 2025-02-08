泰國「狼議員」否認性侵台女！　堅稱司法程序有問題：我絕不妥協

▲猜言帕宛涉嫌在今年1月於清邁性侵25歲台灣籍女遊客。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／綜合報導

泰國眾院議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）涉嫌在今年1月於清邁性侵25歲台灣籍女遊客，當地法院隨即發出逮捕令，但他否認所有指控，並質疑司法程序有問題，他不會逃亡將奮戰到底。泰國眾院則表示，目前尚未收到警方的逮捕請求，一旦收到將立刻提上議程，預計在20日的會議上做出決定。

綜合泰媒報導，整起事件發生在2025年1月19日，依據25歲台灣遊客C女的說法，她凌晨2時左右在酒吧遇見35歲的泰進步黨（Thai Progress）議員猜言帕宛，兩人一起喝酒，猜言帕宛提議護送她返回住宿地點，但卻趁她喝醉酒性侵她。事發後，C女向清邁警方報案，警方查證屬實後，也向清邁地方法院申請逮捕令。

▲猜言帕宛在國會開會期間享有免受警方逮捕的豁免權。（圖／翻攝自Facebook）



只不過猜言帕宛是現任國會議員，在國會開會期間，議員享有免受警方逮捕的豁免權，警方若想展開逮捕行動，必須先行取得許可。在國會收到通知之後，通常需要一周時間才會獲得許可。

然而醜聞傳出後，猜言帕宛的助理聲稱他人在國外，拒接電話也不願回應，直到當天傍晚才在LINE媒體群組發出聲明表示，「我否認所有指控，絕對沒有做出被指控的行為。」

猜言帕宛表示，「至於具體的指控內容，我還不清楚，需要先查看，因為我根本不知道自己被控告的是什麼？涉及哪些問題？我從未收到任何正式的通知，也沒有機會向調查員說明情況。」

▲猜言帕宛否認性侵並質疑司法程序有問題。（圖／翻攝自Facebook）



猜言帕宛質疑司法程序有問題，「按照正常程序，不應該先發傳喚令，讓我到案說明嗎？這樣的行動，完全是警方與控方單方面的決定。為何不先發出傳喚令？你們認為我會逃跑嗎？我為什麼要逃？」

猜言帕宛強硬表示，他一定會到案了解所有指控內容，「這次我絕不妥協，我會在司法程序內奮戰到底！」

眾議院秘書長亞帕（Arpath Sukhanunth）則說，秘書處尚未收到逮捕令請求，目前尚不確定清邁法院是透過訊息還是郵寄方式送達，但只要一收到，將立即轉交給議長，並安排在20日的議會議程中討論。亞帕也指出，過去國會從未批准過類似請求。

執政黨為泰黨（Pheu Thai Party）議員猜那隆（Wisut Chainaroon）指出，警方應依法處理此案，尤其這次事件涉及外籍人士，嚴重影響泰國的國際形象，「泰國的聲譽岌岌可危，旅遊業又是我們的主要經濟支柱。如果一名民選代表捲入這種醜聞，後果將極為嚴重。」