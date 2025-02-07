近40年14名連續殺人犯整理　中山之狼扮司機性侵、他害死5妻兒詐保

|姓名
|案發時間
|判決確定時間
|案由
|徐東志
|1977～1983年間
|1984年
（同年執行）
|因情、財、仇等原因，7年來殺了7人
|劉煥榮
|1980～1985年間
|1993年
（同年執行）
|為「竹聯幫」忠堂執事，犯下滅門血案、多起槍擊命案
|吳新華（集團）
|1982～1986年間
|1988年
（同年執行）
|強盜殺人集團主嫌，集團殘害30多人，至少奪走10多條人命
|林來福（集團）
|1986～1990年間
|1997年
（同年執行）
|犯下多起恐嚇取財、擄人勒贖、強盜殺人、黑道仇殺案，集團共殺害25人
|黃鴻寓
|1988～1990年間
|1991年
（同年執行）
|犯下多起恐嚇取財、強盜殺人、黑道仇殺案，殺害6人
|張正義
|1988～1989年間
|1989年
（同年執行）
|駕駛計程車連續強盜、姦殺女乘客，共害6人死亡
|陳高連葉
|1985～1986年間
|1989年
（同年執行）
|因無法生育，對他人的家庭幸福感到忌妒，故以投毒方式，陸續毒殺7名兒童
|彭再興
|1966～1989年間
|1990年
（同年執行）
|在郊區連續強姦10多名少女，並殺害其中4人
|吳忠財
|1990年～1992年間
|1993年
（同年執行）
|連續侵入民宅，姦殺8名女子
|管鐘演
|1988～1989年間
|2006年
（2011年執行）
|為強盜殺人集團主嫌，犯下強盜案、命案，殺害7人
|陳瑞欽
|1985～2003年間
|2011年
（2013年執行）
|為詐領保險金，前後殺害2任妻子和3個兒子，另強盜、姦殺女友
|張人堡
|1993年～2003年間
|2004年
（尚未執行）
|涉及1993年苗栗老婦強盜姦殺案、1994年嘉義母親同居人命案、2003年台北士林箱屍命案，但均不認罪
|徐偉展
|1996年
|2011年
（尚未執行）
|假扮司機，多次開計程車載夜歸女子，性侵、劫財後再殺人棄屍
|林于如
|2008年～2009年間
|2013年
（尚未執行）
|為詐領保險金，於2008年至2009年間殺害母親、婆婆以及丈夫共3人
記者曾筠淇／綜合報導
高雄驚爆連環碎屍案，張姓男子涉嫌殺害3名婦人，警方在屋內採到3組不同的女性DNA型別，除了楠梓區的林姓婦人被殺後碎屍，另外左營張姓婦人、張嫌大嫂等人也證實遇害。此事引起社會高度關注，《ETtoday新聞雲》也整理出近40年的連續殺人犯。
▲73歲張姓男子涉嫌殺害大嫂、2名婦人。（圖／記者許宥孺翻攝）
本文採「非同一時間點或同一連串行動、一人反覆犯下至少兩起以上殺人案件」的概念，而非一次性、同場所殺多人的「同時殺人」、「集體殺人」或單一案件裡的「多重被害人」情況，整理出1984年起（含判決確定時間）的連續殺人犯，如下：
1. 徐東志
►案發時間：1977～1983年間。
►判決確定時間：1984年（同年執行）。
►案由：因情、財、仇等原因，7年來殺了7人。
2. 劉煥榮
►案發時間：1980～1985年間。
►判決確定時間：1993年（同年執行）。
►案由：為「竹聯幫」忠堂執事，犯下滅門血案、多起槍擊命案。
►愛國想從軍遭拒！竹聯頭號殺手死前醒悟 成立「聖堂」行善助人
3. 吳新華（集團）
►案發時間：1982～1986年間。
►判決確定時間：1988年（同年執行）。
►案由：強盜殺人集團主嫌，集團殘害30多人，至少奪走10多條人命。
4. 林來福（集團）
►案發時間：1986～1990年間。
►判決確定時間：1997年（同年執行）。
►案由：犯下多起恐嚇取財、擄人勒贖、強盜殺人、黑道仇殺案，集團共殺害25人。
5. 黃鴻寓
►案發時間：1988～1990年間。
►判決確定時間：1991年（同年執行）。
►案由：犯下多起恐嚇取財、強盜殺人、黑道仇殺案，殺害6人。
6. 張正義
►案發時間：1988～1989年間。
►判決確定時間：1989年（同年執行）。
►案由：駕駛計程車連續強盜、姦殺女乘客，共害6人死亡。
7. 陳高連葉
►案發時間：1985～1986年間。
►判決確定時間：1989年（同年執行）。
►案由：因無法生育，對他人的家庭幸福感到忌妒，故以投毒方式，陸續毒殺7名兒童。
8. 彭再興
►案發時間：1966～1989年間。
►判決確定時間：1990年（同年執行）。
►案由：在郊區連續強姦10多名少女，並殺害其中4人。
9. 吳忠財
►案發時間：1990年～1992年間。
►判決確定時間：1993年（同年執行）。
►案由：連續侵入民宅，姦殺8名女子。
10. 管鐘演
►案發時間：1988～1989年間。
►判決確定時間：2006年（2011年執行）。
►案由：為強盜殺人集團主嫌，犯下強盜案、命案，殺害7人。
11. 陳瑞欽
►案發時間：1985～2003年間。
►判決確定時間：2011年（2013年執行）。
►案由：為詐領保險金，前後殺害2任妻子和3個兒子，另強盜、姦殺女友。
12. 張人堡
▲張人堡。（圖／ETtoday製）
►案發時間：1993年～2003年間。
►判決確定時間：2004年（尚未執行）。
►案由：涉及1993年苗栗老婦強盜姦殺案、1994年嘉義母親同居人命案、2003年台北士林箱屍命案，但均不認罪。
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13. 徐偉展
▲徐偉展。（圖／ETtoday製）
►案發時間：1996年。
►判決確定時間：2011年（尚未執行）。
►案由：假扮司機，多次開計程車載夜歸女子，性侵、劫財後再殺人棄屍。
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14. 林于如
▲林于如。（圖／ETtoday製）
►案發時間：2008年～2009年間。
►判決確定時間：2013年（尚未執行）。
►案由：為詐領保險金，於2008年至2009年間殺害母親、婆婆以及丈夫共3人。
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