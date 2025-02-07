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近40年14名連續殺人犯整理　中山之狼扮司機性侵、他害死5妻兒詐保

姓名 案發時間 判決確定時間 案由
徐東志 1977～1983年間 1984年
（同年執行）		 因情、財、仇等原因，7年來殺了7人
劉煥榮 1980～1985年間 1993年
（同年執行）		 為「竹聯幫」忠堂執事，犯下滅門血案、多起槍擊命案
吳新華（集團） 1982～1986年間 1988年
（同年執行）		 強盜殺人集團主嫌，集團殘害30多人，至少奪走10多條人命
林來福（集團） 1986～1990年間 1997年
（同年執行）		 犯下多起恐嚇取財、擄人勒贖、強盜殺人、黑道仇殺案，集團共殺害25人
黃鴻寓 1988～1990年間 1991年
（同年執行）		 犯下多起恐嚇取財、強盜殺人、黑道仇殺案，殺害6人
張正義 1988～1989年間 1989年
（同年執行）		 駕駛計程車連續強盜、姦殺女乘客，共害6人死亡
陳高連葉 1985～1986年間 1989年
（同年執行）		 因無法生育，對他人的家庭幸福感到忌妒，故以投毒方式，陸續毒殺7名兒童
彭再興 1966～1989年間 1990年
（同年執行）		 在郊區連續強姦10多名少女，並殺害其中4人
吳忠財 1990年～1992年間 1993年
（同年執行）		 連續侵入民宅，姦殺8名女子
管鐘演 1988～1989年間 2006年
（2011年執行）		 為強盜殺人集團主嫌，犯下強盜案、命案，殺害7人
陳瑞欽 1985～2003年間 2011年
（2013年執行）		 為詐領保險金，前後殺害2任妻子和3個兒子，另強盜、姦殺女友
張人堡 1993年～2003年間 2004年
（尚未執行）		 涉及1993年苗栗老婦強盜姦殺案、1994年嘉義母親同居人命案、2003年台北士林箱屍命案，但均不認罪
徐偉展 1996年 2011年
（尚未執行）		 假扮司機，多次開計程車載夜歸女子，性侵、劫財後再殺人棄屍
林于如 2008年～2009年間 2013年
（尚未執行）		 為詐領保險金，於2008年至2009年間殺害母親、婆婆以及丈夫共3人

記者曾筠淇／綜合報導

高雄驚爆連環碎屍案，張姓男子涉嫌殺害3名婦人，警方在屋內採到3組不同的女性DNA型別，除了楠梓區的林姓婦人被殺後碎屍，另外左營張姓婦人、張嫌大嫂等人也證實遇害。此事引起社會高度關注，《ETtoday新聞雲》也整理出近40年的連續殺人犯。

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲73歲張姓男子涉嫌殺害大嫂、2名婦人。（圖／記者許宥孺翻攝）

本文採「非同一時間點或同一連串行動、一人反覆犯下至少兩起以上殺人案件」的概念，而非一次性、同場所殺多人的「同時殺人」、「集體殺人」或單一案件裡的「多重被害人」情況，整理出1984年起（含判決確定時間）的連續殺人犯，如下：

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1. 徐東志

►案發時間：1977～1983年間。
►判決確定時間：1984年（同年執行）。
►案由：因情、財、仇等原因，7年來殺了7人。

2. 劉煥榮

►案發時間：1980～1985年間。
►判決確定時間：1993年（同年執行）。
►案由：為「竹聯幫」忠堂執事，犯下滅門血案、多起槍擊命案。

►愛國想從軍遭拒！竹聯頭號殺手死前醒悟　成立「聖堂」行善助人

3. 吳新華（集團）

►案發時間：1982～1986年間。
►判決確定時間：1988年（同年執行）。
►案由：強盜殺人集團主嫌，集團殘害30多人，至少奪走10多條人命。

4. 林來福（集團）

►案發時間：1986～1990年間。
►判決確定時間：1997年（同年執行）。
►案由：犯下多起恐嚇取財、擄人勒贖、強盜殺人、黑道仇殺案，集團共殺害25人。

5. 黃鴻寓

►案發時間：1988～1990年間。
►判決確定時間：1991年（同年執行）。
►案由：犯下多起恐嚇取財、強盜殺人、黑道仇殺案，殺害6人。

6. 張正義

►案發時間：1988～1989年間。
►判決確定時間：1989年（同年執行）。
►案由：駕駛計程車連續強盜、姦殺女乘客，共害6人死亡。

7. 陳高連葉

►案發時間：1985～1986年間。
►判決確定時間：1989年（同年執行）。
►案由：因無法生育，對他人的家庭幸福感到忌妒，故以投毒方式，陸續毒殺7名兒童。

8. 彭再興

►案發時間：1966～1989年間。
►判決確定時間：1990年（同年執行）。
►案由：在郊區連續強姦10多名少女，並殺害其中4人。

9. 吳忠財

►案發時間：1990年～1992年間。
►判決確定時間：1993年（同年執行）。
►案由：連續侵入民宅，姦殺8名女子。

10. 管鐘演

►案發時間：1988～1989年間。
►判決確定時間：2006年（2011年執行）。
►案由：為強盜殺人集團主嫌，犯下強盜案、命案，殺害7人。

►夜貓看社會／人魔連殺7人　滅門全家、當街開槍躲4年被抓

11. 陳瑞欽

►案發時間：1985～2003年間。
►判決確定時間：2011年（2013年執行）。
►案由：為詐領保險金，前後殺害2任妻子和3個兒子，另強盜、姦殺女友。

►13年害死5妻兒詐保！　殺人魔再犯姦殺「因死者掌心」伏法

12. 張人堡

▲▼死刑是否違憲，憲法法庭申請人-37名死刑犯個人資料-張人堡。（圖／ETtoday製）

▲張人堡。（圖／ETtoday製）

►案發時間：1993年～2003年間。
►判決確定時間：2004年（尚未執行）。
►案由：涉及1993年苗栗老婦強盜姦殺案、1994年嘉義母親同居人命案、2003年台北士林箱屍命案，但均不認罪。

►性侵虐殺阿嬤再殺女友塞行李箱　死囚張人堡10年奪3命仍未槍決

13. 徐偉展

▲▼死刑是否違憲，憲法法庭申請人-37名死刑犯個人資料徐偉展。（圖／ETtoday製）

▲徐偉展。（圖／ETtoday製）

►案發時間：1996年。
►判決確定時間：2011年（尚未執行）。
►案由：假扮司機，多次開計程車載夜歸女子，性侵、劫財後再殺人棄屍。

►案發現場／中山之狼扮運將性侵、劫殺夜歸女　「怕嬰靈」孕婦倖存

14. 林于如

▲▼死刑是否違憲，憲法法庭申請人-37名死刑犯個人資料-林于如。（圖／ETtoday製）

▲林于如。（圖／ETtoday製）

►案發時間：2008年～2009年間。
►判決確定時間：2013年（尚未執行）。
►案由：為詐領保險金，於2008年至2009年間殺害母親、婆婆以及丈夫共3人。

►「驚世媳婦」林于如死刑定讞　女死囚23年來首例！

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