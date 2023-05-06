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社會 社會焦點 保障人權

13年害死5妻兒詐保！　殺人魔再犯姦殺「因死者掌心」伏法

背負6條人命的陳瑞欽，最終遭判處死刑、槍決伏法。（翻攝畫面）

▲背負6條人命的陳瑞欽，最終遭判處死刑、槍決伏法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣發生過多起詐保殺人案，其中以陳瑞欽最令人髮指，他因積欠賭債，陸續害死2任妻子、2名養子，就連唯一的親生兒子也不放過，13年內詐保2千萬元，警方雖然懷疑他犯案，卻苦無證據，直到2003年偵辦一起姦殺案時，在死者掌心發現1組電話號碼，才循線逮捕陳。背負6條人命的陳最終遭槍決伏法，死後沒有家屬願意出面認領，屍體至今仍存放殯儀館的冰櫃中。

2000年九月，時任立委的陳朝容接獲多家保險公司陳情，指男子陳瑞欽為詐領保險金，謀殺多名至親。保險公司指出，之前結過二次婚的陳，1997年與顏姓女子再婚，並收養顏與前夫生下的一對子女，沒想到隔年養子因頭部重創，送醫不治，陳拿到死亡證明後，沒多久就向保險公司申請理賠。

喊冤自清　推給風水

保險公司檢視保單發現，陳瑞欽替就讀高一的養子投保6家保險公司，理賠金近2000萬元，每個月保費高達2萬多元，這對在鄉公所當雇員的陳來說，是一筆不小的負擔，保險公司覺得奇怪，在陳瑞欽領走25萬元後，停止支付，並進行調查，結果發現令人毛骨悚然的巧合。

保險公司查出，陳瑞欽第一任妻子曾女，1985年遭家中脫落的吊扇砸傷住院，結果從病床摔落身亡。隔年陳再婚，將王姓妻子的兒子納為養子，1988年，養子跌倒受傷，送醫不治，另外，陳的親生兒子與第二任妻子，也相繼在1995、1996年車禍身亡。陳的5名妻兒13年內接連死於意外，讓他領走約2000萬元理賠金。

陳瑞欽為了詐領保險金，13年內害死親生兒子、2任妻子、2名養子，共5名至親。（翻攝畫面）

▲陳瑞欽為了詐領保險金，13年內害死親生兒子、2任妻子、2名養子，共5名至親。

消息曝光後，陳瑞欽出面喊冤，並將問題推給風水，還避重就輕地說：「人生本來就有很多意外！」甚至數度在鏡頭前哽咽。時任刑事警察局偵查員的蔡培元告訴本刊，他們接手調查後發現，陳雖然是大家眼中的好好先生，但是他十分好賭，欠下不少賭債，與養子感情不好，卻替他密集投保，種種跡象顯示，案情不單純。

為釐清真相，警方約談陳瑞欽，他供稱因很多親人過世，加上好友介紹，才幫養子投保多張保單，他為了自清，也接受測謊，雖然測謊人員認為陳對「有沒有打死者」等關鍵問題，疑似說謊，但因證據不足，加上警方長期監控未察覺異狀，只好暫時結案。不過，陳的第三任妻子顏女，認為陳就是殺害兒子的凶手，也擔心自己成為下一個目標，最後花了一筆贍養費，與陳離婚。

山區女屍　鎖定凶嫌

沒想到，僥倖逃過法律制裁的陳瑞欽不知悔改，2年多後又犯下殺人案。2003年5月13日，南投警方接獲報案，說在大鞍山區發現一具半裸女屍，警方到場後發現，女子手腕有勒痕，左手掌心寫了一組市內電話號碼，法醫驗屍後研判，死者年約4、50歲，生前疑遭性侵，死因是遭到勒斃。

警方獲報，南投山區有1具半裸女屍，立刻派人前往現場調查。（東森新聞提供）

▲警方獲報，南投山區有1具半裸女屍，立刻派人前往現場調查。

警方調查，死者是住在嘉義市的陳姓婦人，案發後曾有一名變裝男子持陳女的提款卡試圖盜領，還發現案發前曾有人打公用電話聯絡陳女，為了緝凶，警方連日調閱監視器，終於在她頭七當天鎖定一輛可疑轎車，讓案情突破。

陳女（圖）拿了2張支票，要陳瑞欽代為兌現，結果引來殺身之禍。（翻攝畫面）

▲陳女（圖）拿了2張支票，要陳瑞欽代為兌現，結果引來殺身之禍。

原來，案發前一個月，這輛車曾因違規被攔查，罰單上的簽名正是陳瑞欽，寫在陳女掌心電話號碼的使用人也是他。警方進一步追查發現，案發前後他曾經在「六甲鎮南宮」出沒，於是前往逮人，卻撲了個空，廟方總幹事林榮輝告訴警方，陳因還不出錢，被人打到住院，警方趕往醫院，看到他全身是傷，躺在病床上，還發現照顧他的蕭姓女友，手上戴著死者的名錶。

警方趕到醫院，將全身是傷、躺在病床上的陳瑞欽（圖）逮捕到案。（東森新聞提供）

▲警方趕到醫院，將全身是傷、躺在病床上的陳瑞欽（圖）逮捕到案。

此外，警方事後也在陳瑞欽的房內搜出死者的衣物跟手機，百口莫辯的陳只好認罪，向警方坦承，2003年5月9日，他透過友人介紹認識陳女，兩人相談甚歡，當天他就帶著陳女到摩鐵開房間，後來陳女拿了二張支票要他代為兌現，結果引來殺身之禍。

預謀殺人　躲藏廟裡

隔天，陳瑞欽刻意打公用電話邀陳女11日出遊，對方答應赴約，向他要了住處電話、抄在左手掌心。11日當天，陳拿出預藏的安眠藥謊稱顧肝藥，騙她服用，藥性發作後再將她載至山區，用尼龍繩綁住雙手，將她掐昏，並趁機指姦、劫財，最後拿石頭猛砸對方頭部，並將死者推下山谷逃逸。誇張的是，陳殺人後，面不改色地返回廟裡，跟林榮輝有說有笑，絲毫看不出異樣。

廟方總幹事林榮輝（圖）說，陳瑞欽殺人後返回廟裡，還跟他有說有笑。（東森新聞提供）

▲廟方總幹事林榮輝（圖）說，陳瑞欽殺人後返回廟裡，還跟他有說有笑。

為何陳瑞欽會出現在廟裡？林榮輝透露，命案發生前二週，陳開車路過，帶著蕭姓女友跟弟弟入內拜拜、算命，林看出陳正在「跑路」，並算出他一個月內會面臨生死關，陳坦承因為躲債無處落腳，拜託林讓他借宿廟裡，林心軟答應，勸他不要亂跑，避免惹禍上身，沒想到陳不聽勸，之後不但殺了人，還遭暴力逼債，被打到住院，也讓塵封二年多的詐保殺人案重現曙光。

姦殺案發生前2週，陳瑞欽為了躲債，借宿在六甲鎮南宮（圖）裡。（翻攝台南六甲鎮南宮仙公廟臉書）

▲姦殺案發生前2週，陳瑞欽為了躲債，借宿在六甲鎮南宮（圖）裡。

蔡培元說：「我們偵辦詐保案時，承辦南投命案的警官也知情，所以一看到陳瑞欽的名字就立刻通知我們，我們事後在陳的住處搜出很多經書，也發現他有抄經的習慣，知道他應該良心不安，勸他認罪，但他一開始打死不認，要求我們拿出證據，甚至還指著我的鼻子說，都讓他測謊了，為什麼還懷疑他？」直到警方動之以情，並提醒他自首可以減刑，他才紅著眼眶認罪。

陳瑞欽落網後，重回姦殺案現場，模擬犯案手法。（東森新聞提供）

▲陳瑞欽落網後，重回姦殺案現場，模擬犯案手法。

蔡培元告訴本刊，陳瑞欽認罪後，警方擔心他日後翻供，特別在2003年6月6日進行現場模擬，陳也詳述如何殺害養子、妻子，並假裝成意外或車禍的細節。全案經警方移送、檢方起訴後，嘉義地方法院接手審理，隔年，將陳依殺人等罪，判處五個死刑、一個無期徒刑。

槍決伏法　無人認屍

為了逃死，陳瑞欽繼續上訴，並在法庭上翻供，甚至謊稱警方刑求逼供。全案經多年上訴，高等法院台南分院更五審時，法官認為陳符合自首要件，加上適用1991、2007年的減刑條例，詐保殺人案部分，最後僅被判刑20年，躲過5個死刑，但是姦殺陳女的部分，依舊被判處死刑，最高法院認同更五審判決，全案定讞。

當年偵辦詐保殺人案的警官蔡培元（圖）提起陳瑞欽，記憶猶新。（翻攝屏東縣政府警察局屏東分局官網）

▲當年偵辦詐保殺人案的警官蔡培元（圖）提起陳瑞欽，記憶猶新。

2013年4月19日，陳瑞欽遭槍決伏法，但他作惡多端，生前雖然同意器官捐贈，卻沒有一家醫院肯接受，更慘的是，死後也沒有家屬願意出面認屍，至今遺體仍存放在殯儀館冰櫃，下場淒涼。


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