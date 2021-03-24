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愛國想從軍遭拒！竹聯頭號殺手死前醒悟　成立「聖堂」行善助人

劉煥榮生前在獄中大徹大悟，引發多位民代、律師替他奔走求情免死。（翻攝東森新聞）

▲劉煥榮生前在獄中大徹大悟，引發多位民代、律師替他奔走求情免死。（圖／翻攝東森新聞）

圖、文／鏡週刊

竹聯幫頭號殺手劉煥榮曾因連續槍殺多名黑幫份子而聲名遠播，最後被最高法院判處死刑定讞。知情人士向本刊透露，他最後在獄中醒悟，伏法前3年創立竹聯幫「聖堂」，其中一條幫規竟然是要小弟「行善助人」，更要求幫眾要「捐助弱勢」，從窮凶惡極的黑幫殺手變身慈善家，反差之大跌破眾人眼鏡。

知情人士表示，劉煥榮出生於台中市北屯區的眷村「陸光八村」，是家裡的老么，幼時與家人在市場賣水果維生，經常受到當地地痞欺負，水果攤數度被砸；因此劉在高中時期就加入了「北屯圓環幫」「小梅花幫」等角頭組織，鎮日糾眾打架鬧事。

知情人士指出，劉煥榮本來就有一顆「愛國之心」，小時候就嚮往從軍報國，不料因為打架而有了前科，過不了當軍人的門檻，後來劉就被竹聯幫所吸收後，不僅成為忠堂堂主董桂森的手下，更開始浪跡江湖，過著刀口舔血的日子，進而成為日後的冷血殺手。

友人前往探視在監所中的劉煥榮（中），並留下合影。（讀者提供）

▲ 友人前往探視在監所中的劉煥榮（中），並留下合影。（讀者提供）

知情人士說，劉煥榮在伏法前3年創立了現今的「聖堂」，由當時三位小弟「派克」「小久」「阿丁」分別擔任要職，旗下業務主要以殯葬業為主；劉在獄中對來探望他的小弟表示，不要老是打打殺殺成為社會新聞的焦點，有機會就要捐助弱勢，更要幫助出獄後的弟兄，輔導他們轉型創業，別再重新走上歹路。

因此聖堂幫眾除了年年幫劉舉行追思會，目前也正在籌劃以劉的名義成立基金會，目的是希望能發揚大哥援助社會的精神，也順便幫助更生人，讓他們回歸社會後能步上正軌、重新做人。

聖堂幫眾私下坦言，身為幫派份子難避打殺生活，但還是希望能儘量遵守「劉哥」生前最後的囑咐，讓堂口能夠慢慢轉型。


更多鏡週刊報導
【劉煥榮伏法祕辛4】曾說黑道沒有英雄　他大喊「中華民國萬歲」後從容伏法
【劉煥榮伏法祕辛1】前十大槍擊要犯槍決28載　聖堂追思現場直擊
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