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碎屍魔殺左營婦！「大街提屍塊」疑途經商圈+賣場　10hrs來回18趟

▲▼高雄碎屍,碎屍殺人,張姓嫌犯殺害張婦後，晚間8點在鬧街上提著黑色提袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓嫌犯殺害左營張婦後，晚間8點在鬧街上提著黑色提袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄73歲張姓男子去年12月起，涉嫌殺害兄嫂和2名失蹤的七旬婦女，其中一名林姓婦人被碎屍棄置前鎮河，另一名張姓婦人也是被分屍後丟棄，而兄嫂的遺體至今仍在追查。警方今日調閱監視器畫面，發現張婦在1月17日被殺害後，張嫌當晚就將她肢解，並以黑色大型提袋將她提出門，甚至在晚間8點不避諱地行經鬧區，當時甚至有路人行經都未察覺異狀，沿途來回18趟棄屍，初步研判路線可能行經多家大型連鎖賣場。

張姓婦人的兒子曾男1月27日到左營分局報案，指稱75歲母親平日獨居在左營富民路，1月14日妹妹將媽媽帶往醫院看診做手術，當日又將媽媽載回左營住家後，就再也沒見過媽媽，尤其小年夜(1月27日)後就不曾返家，因此報案協尋。

▲▼左營失蹤,楠梓碎屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼張姓婦人失蹤當日，曾到三民公園活動。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼左營失蹤,楠梓碎屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於母親遲遲無音訊，曾姓男子的妹妹在2月1日又再次報案，警方將此案提升為緊急協尋，警方根據家屬提供線索，指稱失蹤的74張姓婦人名下無車，不會騎機車、單車，平日以捷運代步，並時常去三民公園運動、找朋友聊天泡茶。

警方調閱監視器，發現張姓婦人與女兒分開後，17日中午12點多曾出現在捷運後驛站附近，並步行至三民公園，下午1點多，畫面拍下張婦遠遠走過公園的身影，接著下午就發現張姓婦人與張姓嫌犯步行至張嫌前鎮住家。

▲▼高雄碎屍,碎屍殺人,左營張姓婦人與張嫌進入住處後，就失去音訊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓婦人與張嫌進入住處後，就失去音訊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄碎屍,碎屍殺人,張姓嫌犯殺害張婦後，晚間8點在鬧街上提著黑色提袋棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓嫌犯殺害張婦後，晚間分成18趟來回棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

路口監視器畫面錄下，張姓婦人進入張嫌住家後，就再無出門，而17日晚間8點至隔日清晨6點，張嫌頻繁的進出住家，每次都手提一個看似沉重的黑色大型提袋出門，研判張姓婦人也被剁成肉塊棄屍。檢警細數，張嫌至少來回住家18趟棄屍，過程中，張嫌甚至名目張膽的走在鬧街上，絲毫不避諱，甚至有路人經過，他也不動聲色。

由於張婦被殺害時間已時隔3周，警方仍擴大調閱監視器，循線查找張嫌可能棄屍位置，初步仍不排除同樣棄屍於前鎮5號船渠。而根據張嫌住家位置，步行至5號船渠得耗時至少20分鐘，沿途還可能經過一心商圈、穿越中山二路，並途經連鎖賣場、美式賣場和家居用品店。

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