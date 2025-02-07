高雄殺人魔菜刀肢解再「切丁碎屍」　每塊約10cm「裝袋丟河餵魚」

▲楠梓驚爆連續殺分屍，警消於前鎮運河下游持續打撈林姓婦人的屍塊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄驚爆連續殺人碎屍案！嫌犯張姓男子涉嫌殺害3名婦人，警方在屋內採到3組不同的女性DNA型別，除了楠梓區的林姓婦人被殺後碎屍，另外還有左營張姓婦人、張嫌大嫂2人也證實遇害。目前兇器找不到，疑似被丟棄運河，初步懷疑是一把菜刀。

6日警方前往高雄前鎮運河打撈屍塊，根據掌握，屍塊都被切成像是「豬肉塊」，大小約莫十幾公分左右，而每一塊的大小都不太一樣，因此目前懷疑兇器可能是「菜刀」，大刀砍劈將人體分切成小塊再丟到河中，而經過幾日之後，因為遺體遭到魚的啃食，所以更無法拼湊其完整性。

▲警方在前鎮運河打撈婦人的遺體與疑似殘肢。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起案件被會發現，主要是一名71歲林婦被分屍，且屍塊丟棄前鎮河，林姓婦人的家屬向警方通報失蹤，警方透過監視器畫面拼湊，懷疑73歲張姓男子涉有重嫌，同時在他家中採到的血跡當中，還驗出另2名女子的DNA，身分確認為失蹤的左營75歲張婦與74歲張嫌的黃姓大嫂，這才發現是張姓男子是一名相當兇殘的連環殺人魔，但其殺人動機由於他還不願意鬆口，所以目前尚無法進一步確認。

對此，高雄地檢署在7日下午發出新聞稿說明：表示在5日下午接獲高雄市政府警察局通報張姓男子涉嫌殺人一案，立指派重大刑案專組檢察官廖期弘指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、刑事鑑識中心、楠梓分局、左營分局及前鎮分局等單位組成專案小組偵辦。

翌(6)日尋獲部分遺體，本署再指派檢察官林恒翠立即率同法醫師潘至信前往相驗，採集相關證據送鑑定。另張姓男子經警持檢察官核發拘票拘提到案後，於6 日晚間解送本署，經檢察官訊問後認被告涉犯刑法第 271條第1項之殺人、同法第 247 條第 1 項之損壞屍體及遺棄屍體等罪，犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要性，深夜向法院聲請羈押禁見，法院於今(7)日上午經裁准羈押禁見。全案將持續由本署檢察官指揮高雄市政府警察局持續追查，徹底查明事實真相。