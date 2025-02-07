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社會 社會焦點 保障人權

臥室變屠宰場！人魔碎屍殺3女丟前鎮河畫面曝　還冷血看魚啃屍

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市發生連續殺人案，一名73歲張姓男子涉嫌於住家次臥連續殺害75歲兄嫂、75歲張姓婦人以及71歲趙林姓婦人，遭法院裁定羈押禁見。其中，張嫌2日將趙婦殺害後，以菜刀將她肢解，隔日打包丟棄至前鎮河，如今棄屍畫面流出，張嫌丟完趙婦的屍塊後，竟還走到一旁的橋上，看魚群啃食屍塊，冷血行徑令人不寒而慄。

這起案件追溯至2月3日上午，家住楠梓區的林姓婦人與家人失聯，兒子報警後，警方調閱監視器追查發現，林婦在2日曾載著張姓男子出門，兩人一同回到張嫌位於前鎮區住處，但林婦當天傍晚6點多走進張男住處後就再未外出。檢警展開調查後，先在張男住家次臥中發現多處血液噴濺痕跡，隨後於6日在前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，不過婦人疑遭張嫌以菜刀分屍，目前僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊。

▲▼張姓嫌犯將趙林姓婦人屍塊丟入前鎮河後，冷血的站在橋上看水面狀況,楠梓分屍,高雄分屍,高雄碎屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓嫌犯將趙林姓婦人屍塊丟入前鎮河後，冷血的站在橋上看水面狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

監視器錄下，張嫌3日清晨6點至早上10點，連續12次進出家門，其中有5次手提重物，疑似就是將林婦剁成屍塊後預謀棄屍。當時他騎乘單車，將林婦的屍塊放在單車菜籃，騎乘至前鎮河邊棄屍後，竟還走到一旁的橋上觀看水面狀況，疑似要確認殘骸是否沉入水裡，殘忍行徑非常人所為。

▲楠梓分屍,張男清晨5度騎乘單車出門棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張男3日清晨5度騎乘單車出門棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

警消昨日於前鎮運河打撈屍塊，經鑑識中心進行DNA比對後，確認撈起的屍塊均為林婦所有，而張嫌住家也有意外發現，屋內格局為3房1衛，其中一間房間為張嫌慣用房間，另一間臥室則採集到林婦和另2名女子的血跡。經採證後，DNA確認與獨居於左營的一名75歲張姓失聯婦人、張嫌的黃姓大嫂吻合，揭開這起連續殺人案件。

警方擴大調閱監視器發現，左營一名74歲張姓婦人在1月17日下午4點曾進入張嫌住家，之後就再也沒有離開過，而當晚8點多至隔日清晨6點，張嫌又頻繁地進出住家，從家裡提袋出去，高度懷疑張姓婦人也已遭肢解後棄屍。

▲▼左營失蹤,楠梓碎屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲左營張姓婦人1月17日中午到三民公園，下午前往張嫌住家後遇害。（圖／記者許宥孺翻攝）

而張姓婦人的女兒是在1月14日最後見到母親，當日她載母親去醫院動手術，張婦返回獨居住處後，直至27日兒子與她聯繫未果，驚覺母親失聯多日，緊急報案協尋。警方循線追查張婦平日活動地，發現她最後是在1月17日中午步行於捷運後驛站附近，下午1點於三民公園活動，最後就是出現在張姓嫌犯住家。

此外，張嫌的兄嫂也在去年11月27日與家人失聯，兒子於12月15日在新北勢汐止分局報案失聯，案件轉至高雄，楠梓分局勤區員警於24日前往74歲黃姓婦人住家查訪，管理員表示，黃姓婦人平日獨居，未見其人影。不過張嫌住家畫面也拍下，黃婦進入張嫌住家後就未曾離開，如今住家採獲黃婦的血跡，也確認遇害。

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢警移送。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲73歲張姓男子身型瘦小，竟在3個月內連殺3人。（圖／記者許宥孺翻攝）

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