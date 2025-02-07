時間軸曝光！高雄碎屍人魔住家當屠宰場　連續3月「每月殺1個」

記者吳奕靖、賴文萱、許宥孺、黃資真／高雄報導

高雄驚爆連環碎屍案！因71歲林婦被分屍，且屍塊丟棄前鎮河，警方在73歲張嫌家中卻驗出另2名女子的DNA，身分確認為失蹤的左營75歲張婦與74歲張嫌的黃姓大嫂，《ETtoday東森新聞雲》為您整理整起命案時間軸，張嫌可說是每月殺1人，是相當兇殘的連環殺人魔。

▲73歲張姓男子涉嫌殺害大嫂、2名婦人。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）



首先，張嫌的黃姓大嫂在2024年12月15日被通報失蹤至今，接著是住在左營區的74歲張姓婦人，疑似與張嫌是前任關係，今年1月14日張婦的曾姓女兒載母親返回左營區住家後，2人未再見面，1月17日下午1時許，監視器畫面曾捕捉到到張婦出現在三民公園，接著搭捷運到後驛站步行，直到今年1月27日晚間兒子發覺母親失聯，報案尋人，2月1日換女兒再度報案，全案升級為緊急協尋案。

2月2日大年初五下午5時許，71歲林姓婦人騎車外出卻失蹤，3日上午10時林婦兒子因找不到人，報警求助，警方調閱監視器追查後，發現林婦2日騎機車載著73歲張姓男子返回他在前鎮區的住家，之後未再外出。

▲林姓婦人載張男回到其前鎮住處後，遭到殺害分屍。



警方深入追查，卻發現張男在3日清晨6點至上午10點之間，12度進出家門、形跡可疑，其中至少5度帶著可疑物品外出丟棄，懷疑林婦恐在屋內遭到殺害，立即報請高雄地檢署偵辦，並在張男住家發現多處血液噴濺痕跡，隨後循線於6日在前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，不過婦人已遭到分屍，目前僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，疑似遭到剝皮，且還被魚啃食，難以辨別。

加上採證的血跡中，發現有2名身分不明女子的血跡，比對身分後才確認失蹤的張嫌的黃姓大嫂、張婦早已遇害，全案為同一人犯的連環碎屍案，等同於張嫌連續3個月、每月殺一個，行徑相當冷血兇殘。