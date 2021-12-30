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性侵虐殺阿嬤再殺女友塞行李箱　死囚張人堡10年奪3命仍未槍決

▲▼張人堡性侵殺害外埔阿嬤，10年後犯下士林箱屍案殺害女友余錦秋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲張人堡性侵殺害外埔阿嬤，10年後犯下士林箱屍案殺害女友余錦秋。（圖／記者陳豐德翻攝）

 記者陳豐德／新北報導

1993年苗栗外埔一位83歲的阿嬤被發現陳屍在花生田，身上金飾消失無蹤，還遭人以鐵條性侵殘忍虐殺。這起案件追兇10年成為冷案，直至2003年張人堡殺害女友被逮獲後，藉由採集DNA才查出他就是殺害外埔阿嬤的真兇，因而遭判死確定仍未槍決。專案人員於Podcast節目《我在案發現場》中提及，張人堡看到阿嬤遺體慘狀照片時，雙手嚇得直發抖，手銬與固定架碰撞發出鋃鐺聲響，警方還未開口詢問，就深知10年多來他從未忘記殺害阿嬤的經過。

住在台北士林華齡街3樓出租公寓，42歲女子余錦秋是毒品人口，由於她罹患慢性疾病紅斑性狼瘡以及憂鬱症，時常需要藥物控制，平時鮮少出門。但就在2003年余女認識了42歲男友張人堡，兩人同居在公寓內，某次警方探訪後，余錦秋告訴幹員阿豐說「如果我2、3天沒打電話給你，就代表我被張人堡殺了」，從此固定期間她都會向阿豐報平安，但直至8月9日時已有3天沒有通話，讓幹員阿豐覺得不太對勁，卻也連繫不上余女下落。

阿豐的同事小黑8月9日當天在外探訪線民時，意外聽到線民在討論張人堡在籌措跑路費，還自稱跟余錦秋發生衝突後將女友幹掉了。小黑認為人命關天，馬上請轄區派出所到華齡街探訪，另位女線民「妮妮」又通報張人堡在她住處，小黑只好趕往妮妮家，但言談間沒有發現張人堡有何異樣，消防隊趕抵余錦秋住家破門也回報沒有任何凶殺跡象，他只好先讓張人堡離去。

線民妮妮雖然告訴小黑，在他來之前張人堡將女友的證件拿出來，還說他已經將女友殺死需要跑路費，威脅「只要妳不說全世界沒有人會知道」等語。原本小黑認為應該只是張人堡誆稱要跑路，實際上是毒蟲想要騙錢，但接下來3天小黑與阿豐都聯繫不上余錦秋，想到她曾交代過的話深覺不妙，要找張人堡卻怎樣都找不到人。

▼余錦秋突然失聯多日讓幹員覺得不妙。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼張人堡性侵殺害外埔阿嬤，10年後犯下士林箱屍案殺害女友余錦秋。（圖／記者陳豐德翻攝）

2名幹員宛如熱鍋上的螞蟻，四處找尋皆無下落時，11日凌晨他們又接到了線民妮妮的電話，她說有看到張人堡身影，幹員連忙請妮妮藉口找到金主能借錢，邀張人堡到家中碰面，幹員一到場見到張人堡第一句就問他「余錦秋人呢？」沈默片刻後，張人堡遂坦承已將余錦秋殺害，屍體就藏在一個黑色行李箱內。

警方帶著張人堡前往華齡街住處，在防火巷的水塔縫隙內找到他所藏放的黑色行李箱，一打開見余錦秋已死亡多日、屍水滲出，左胸處有3處刀傷，法醫研判死因為出血性休克死亡。張人堡坦承，是因為8號父親節當天倆人在家中吸毒，迷幻之際余錦秋責罵他不去榮總幫忙拿藥，余女甚至要張人堡滾出家中。

張人堡自知如果被趕回家裡，就會被抓去毒品勒戒，於是與女友爆發拉扯與口角衝突，衝突中余女拿出水果刀刺傷張人堡左臂，他搶下刀子後，則朝女友胸部刺了一刀。慌亂之際張人堡見女友還在掙扎反抗，一不做二不休，又朝心臟位置猛刺2刀，為了確保余女斷氣，他又拿了一旁的衣物摀住女友口鼻，確定沒有呼吸後才敢鬆手。

▼余錦秋的屍體被裝在黑色行李箱內。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼張人堡性侵殺害外埔阿嬤，10年後犯下士林箱屍案殺害女友余錦秋。（圖／記者陳豐德翻攝）

張人堡中午犯下命案後於住處內思索至晚間7點，才用清水清洗現場，並將女友屍體裝入屋內找到的行李箱內，塞進洗衣機後方。伴屍一夜後，直至隔日中午張男才離開現場找朋友。幹員雖聽聞余錦秋遭人殺害，但轄區員警及消防隊破門後，並未發現異狀，也沒找到藏在隱密處的行李箱，直至晚間9時許張人堡再度返回命案現場，用尼龍繩綁住藏屍的行李箱，打算從3樓垂吊至1樓棄屍。

不料垂吊過程中，尼龍繩承受不住屍首重量而斷裂，行李箱掉落至一樓鐵皮屋頂發出巨響，附近民眾聽聞後還出門查看，但未發現異狀。張人堡見計畫未被發現，偷偷爬下鐵皮屋頂，將行李箱推至一樓後，再將它藏放在防火巷的水塔縫隙中間，打算繼續籌錢跑路，卻在心思縝密的幹員與線民配合之下遭緝捕到案。

專案警方依正常程序採集張人堡DNA檢體後，比對發現他的DNA序列與10年前苗栗後龍鎮外埔的一起強盜性侵殺害案相關。調卷後發現，1993年8月14日下午2時許，阿嬤出門要將吃完草的牛牽回來，但直至晚間到未返家，家人只找到了牛，卻發現固定放牛的鐵棒及牛繩都消失了，整晚遍尋都沒有阿嬤下落。

直至隔日一早，農民在花生田上發現年老婦人遺體，通報家人到場指認後，兒子發現阿嬤被人褪去褲子，遭到殘忍手段虐殺。警方發現阿嬤原本身上配戴的金項鍊、耳環消失了，經解剖後還發現阿嬤後腦有鈍挫傷，左胸上有五處深約10公分的鐵條穿刺傷，最為關鍵的是還在下體採集到精液，並驗出了男性DNA。

▼發生命案的外埔花生田。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼張人堡性侵殺害外埔阿嬤，10年後犯下士林箱屍案殺害女友余錦秋。（圖／記者陳豐德翻攝）

有了這關鍵線索，警方採驗了全村的男性DNA檢體來比對，並逐一清查不在場證明，但因苦無線索拖了10年遲未破案，直至張人堡殺害女友後被採集DNA，刑事局比對出張人堡與外埔阿嬤命案兇手DNA相符。警方一查才發現張人堡在案發當天正在服役，並接獲命令從海巡台中海防班哨要到苗栗後龍中隊報到，而命案地點附近正好是營區，當時專案人員卻未曾採集軍方人員DNA檢體。

確認張人堡涉有重嫌後，警方將張人堡借提出來偵訊，他起初還不以為意，認為是要詢問余錦秋命案細節，直至專案人員將外埔阿嬤遺體照片放到他眼前，張人堡嚇得直發抖。

▼張人堡因為年幼時與特種行業女子性交易，自此對年長女性有性慾。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼張人堡性侵殺害外埔阿嬤，10年後犯下士林箱屍案殺害女友余錦秋。（圖／記者陳豐德翻攝）

張人堡在精神鑑定時曾說，自己在5、6歲時偶然見到一名裸體的成年女子，在他心中留下深刻印象，直至15歲首次與大她10歲的特種行業女子發生性關係後，往後他選擇的妓女性年齡都會大他5至10歲。被問到為何要將阿嬤內褲脫下時，他還說想看看80幾歲女人的下體，跟20幾歲有何不同，讓法庭眾人不寒而慄，最終張人堡2004年被判刑死刑確定，關押至今仍未伏法。

專案人員於真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》中講述案件的偵辦經過，並講述到張人堡其實除了犯下外埔阿嬤及與余錦秋命案之外，他在退伍後返回美濃住處時，因不爽母親的同居人暴力相向，口角後將同居人殺害，因此遭判刑12年，服刑7年後假釋出獄，不料他不知悔改，出獄之後……

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▼發生士林箱屍案的華齡街住處。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼張人堡性侵殺害外埔阿嬤，10年後犯下士林箱屍案殺害女友余錦秋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼張人堡性侵殺害外埔阿嬤，10年後犯下士林箱屍案殺害女友余錦秋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼張人堡性侵殺害外埔阿嬤，10年後犯下士林箱屍案殺害女友余錦秋。（圖／記者陳豐德翻攝）

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