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羅文嘉：海基會預算被砍　兩岸業務費「趨近於零」

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉7日表示，海基會的預算遭到大幅刪減，處理兩岸事務的業務費用恐「趨近於零」，許多業務面臨調整，希望一些與人民權益重大相關的事項不要受影響，例如文書驗證的業務，若縮減了，將影響到兩岸人民的往來，婚姻、就學、工作等。

羅文嘉在例行記者會上提到，海基會收入的部分主要編列在陸委會，陸委會補助海基會的預算，這次在立法院二、三讀中，分別有兩案，一個是國民黨的提案刪除7千萬元，另一個是民眾黨的提案刪除2千8百多萬，兩案加起來將近1億元。

羅文嘉指出，海基會今年度編列處理兩岸相關事務的業務費用也只不過9千多萬，換句話說，海基會推動和處理兩岸相關事務的費用等於是「零」了，「我很期望，立法院若還有機會重新考慮的話，希望理性務實，站在國家利益的立場來重新檢視。」

羅文嘉說，業務費「趨近於零」，代表業務一定要調整，他希望一些跟人民權益重大相關的事項不要受到影響，「有些也許可以暫緩或規模縮小，但有些業務沒有辦法縮減，比如文書驗證，如果縮減了，將影響兩岸人民的往來，婚姻、就學、工作等。」

至於會不會考慮增加自籌款項的比例，羅文嘉坦言，他已計算過，加上刪減的部分，得自籌將近兩億元，佔原來預算的比例大約是57%，將近六成，「這個合我想應該不合理。」

▼海基會文書驗證。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會文書驗證。（圖／記者蔡紹堅攝）

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