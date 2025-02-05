預算被刪「中部不能辦護照？」　現場一幕打臉了…人超多

▲吳音寧稱因預算遭刪減，行政院聯合服務中心恐停擺。（圖／翻攝自FB／吳音寧）

記者鄺郁庭／綜合報導

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧昨（4）日下午發文，貼出行政院聯合服務中心的公告，「因本中心114年度預算被立法院刪減99%，只剩七萬餘元，故所有服務業務將受到嚴重影響，可能面臨延宕或停擺」。粉專「海邊睡睡唸」就貼文打臉，直呼「根本就是關完燈拍一拍作秀啊！」引發議論。

粉專「海邊睡睡唸」今日在粉專表示，看到吳音寧發了一張中部辦公室停止辦公的照片，執行長莊敬程還恐嚇大家以後要去台北辦護照了。「結果，根本就是關完燈拍一拍作秀啊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，去現場直擊，辦理護照「外交部中部辦事處」的地方在一樓，就算樓上全都被關了，辦護照的地方根本也不會被影響，「現場人山人海，大家都在辦護照。」而且樓上根本也沒關，燈都亮著。另外，他們還特別致電行政院中部辦公室確認，「客服人員表示根本沒接到暫停服務的通知喔～」

吳音寧4日下午發文，貼出行政院聯合服務中心的公告，「因本中心114年度預算被立法院刪減99%，只剩七萬餘元，故所有服務業務將受到嚴重影響，可能面臨延宕或停擺」。文中表示，過完年，很多地方已經開工，但行政院聯合服務中心卻面臨開工問題，「以中部服務中心為例，這個月的水電油錢郵資電話費等基本開銷，已經付不出來。」

吳音寧質問，在沒有油錢的狀況下，公務人員如何去中彰投苗各地安排農水路會勘？沒有電話費，如何聯繫機關，接受陳情，為民服務？「這是有史以來第一次遇到的狀況。」最後點名中彰投苗國民黨11位立委們，「你們到底是基於什麼樣的理由，可以將全台服務中心的業務預算刪除99%，意圖讓公務員無法辦公！」