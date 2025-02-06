預算解凍「理論上可以，實際做不到」　林俊憲曝背後困難原因

▲立委林俊憲表示，解凍預算上理論是可以，實際卻做不到。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

114年度中央政府總預算案中許多項目被藍白立委凍結。民進黨立委林俊憲表示，針對網路上有人說「凍結又不是刪除，去解凍就好了啊」，理論上確實是這樣沒有錯，「但實際做不到！」

民進黨立委林俊憲6日在臉書表示，預算解凍有幾種方式，全看提案最後一行怎麼寫，如果寫「向委員會提出書面報告後始得動支」，這種的比較簡單，只要報告交了就能解凍，但提案若加了幾個字，寫著「經同意始得動支」，這樣就有點麻煩，必須再經過表決才能動用，

林俊憲接著說，更麻煩的情況是，把要求「書面報告」改成「專案報告」，亦即需要專門會議，把所有官員立委叫來，先全部質詢完、再討論，表決同意後才能動用，至少耗費1天議程。

林俊憲指出，還有更麻煩的是，將「委員會」改成「院會」，也就是113個立委都要到，一起決定是否解凍，「而藍白這次提的幾百件凍結案，幾乎全是最耗時、最麻煩的後2種。」

林俊憲感嘆，「數百件解凍案，就算藍白不杯葛鬧事，要幾個會議日才能排審完，難道其他法案都不用排進議程了嗎，還有，藍白隨便大筆一凍就是70%、99%，如果機關經費3月花完，弄到5月才解凍，4月怎麼辦？公務員自己先墊錢辦公？以藍白的議事水準，更有可能到下半年都還解凍不完。」