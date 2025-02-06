政院中辦無法辦護照？　盧秀燕酸：預算歷史新高還不會做事有點麻煩

記者崔至雲／台北報導

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、副執行長吳音寧日前都在臉書發文表示，中辦業務費被砍99%，未來將影響中部人辦領護照等業務。對此，台中市長盧秀燕今（6日）表示，今年通過的預算創歷史新高，如果有這麼多預算還不會做事，那就有點麻煩了。

▲韓國瑜、江啟臣、盧秀燕出席東勢新丁粄節。（圖／記者湯興漢攝）



莊競程日前指出，中心業務費遭砍99%，剩7萬元，但光一月要支付費用就要63萬元，根本沒錢付，尤其外交部製作護照空間是向中心租借，可能影響人民權益。吳音寧也在臉書曬出中心門前公告表示，服務業務可能延宕或停擺，許多基本開銷已經付不出來了。

盧秀燕今日上午到立法院宣傳台中東勢新丁粄節，會後接受媒體聯訪時，針對中辦預算被砍，她表示，她過去在立法院財政委員會擔任主席多次，國家總預算就是在財政委員會審查，非常了解，這次她特別看了一下立法院拍板定案的資訊，現在通過、扣除刪凍的，通過的預算創國家歷史新高，從來沒有通過2兆9000億，蔡英文任內也才2兆出頭。

盧秀燕酸，如果2兆9000億都創歷史紀錄，比以前通過還高，那就認為國家應該做更多事情，那如果有這麼多預算還不會做事，那就有點麻煩了。

另，對於現在台中多位立委被點名將被罷免，盧秀燕回應，第一個，罷免是人民權利，他們都會尊重，第二個，現階段全球情勢重大變化，或是人民對於台灣現況，都是希望和諧安定，國泰民安很重要，她希望全體立法委員，不管藍綠白，都來參加台中燈會、參加東勢新丁粄節，一起求好運，求和諧，求安定。

