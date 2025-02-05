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總預算審查報告竟遮掉提案者！　陳培瑜轟立法院成藍白「遮羞布」

▲陳培瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院三讀完中央政府總預算案，卻遲未送出審查報告。民進黨立委陳培瑜指出，這兩日收到一看卻發現內容混亂，甚至將院會表決提案的提案者名稱遮蔽，砲轟這種情況前所未見，痛批立法院成為國民黨與民眾黨的「遮羞布」。

陳培瑜指出，她收到的總預算審查報告中，院會第二輪提案者的名字遭到隱藏，像在行政院的預算提案中，民眾黨立委吳春城要求行政院督促國發會及各主管機關為《壯促法》配合辦理業務。然而，該提案的黨團與提案者姓名卻被遮蔽，讓人質疑，如果民眾黨立委吳春城與黃國昌堅持《壯促法》沒有圖利疑慮，為何連主決議的提案人都要隱藏？

類似情況也出現在中研院與教育部的預算提案中。陳培瑜說，院會教文第二輪案號6，國民黨立委翁曉玲與林思銘提案刪減中研院人文社科研究的業務費，要求中研院法學專家「撙節改善」，如今審查報告卻隱去提案者資訊；院會教文第二輪案號83，則是兩位國民黨立委提案刪減新南向人才培育計畫的經費，不僅提案者名字被遮蔽，案由也被模糊處理。

陳培瑜批評，立法院的預算審查出現前所未有的混亂，院長韓國瑜與副院長江啟臣更是「打迷糊仗」，讓立法院淪為國民黨與民眾黨荒謬提案的「遮羞布」。她強調，預算案引發社會高度關注，各黨提案應該完整呈現，接受民眾公評，這才是責任政治的展現，而不是透過話術與遮蔽資訊來迴避監督。

▲▼民進黨立委陳培瑜批評「總預算案審查報告遮遮掩掩」。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

▲▼民進黨立委陳培瑜批評「總預算案審查報告遮遮掩掩」。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

▲民進黨立委陳培瑜批評「總預算案審查報告遮遮掩掩」。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

▲陳培瑜批評「總預算案審查報告遮遮掩掩」。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜，點圖可放大）

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