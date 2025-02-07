華府空難67死！黑鷹爆「1追蹤技術」竟沒開　疑成奪命關鍵

▲ 客機與黑鷹在空中相撞後墜入波多馬克河。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國航空旗下PSA航空5342號班機1月29日在華府撞上黑鷹直升機墜河，造成2機67人罹難，美國國家運輸安全委員會（NTSB）證實當時黑鷹飛行高度超出限制。如今參議員克魯茲（Ted Cruz）更質疑，黑鷹具備自動追蹤系統ADS-B，有助塔台即時追蹤飛機位置，當時卻未被打開。

《紐約時報》報導，德州共和黨參議員克魯茲擔任參院商務、科學和交通委員會主席，6日受訪透露，這架黑鷹直升機的自動追蹤功能ADS-B在事發當下處於關閉狀態。

這項技術可即時向航空管制員提供飛機位置、高度與速度等資訊，使管制員不須完全仰賴雷達，因雷達可能延遲幾秒鐘，也提供一道額外安全保障，協助防止碰撞。

當天委員會成員聽取美國聯邦航空總署（FAA）及NTSB閉門簡報，了解最新調查進度。調查報告指出，當晚這架黑鷹正執行訓練任務，以協助一名飛行員完成年度認證。克魯茲會後指出，「在這種情況下，這是一項訓練任務，沒有任何迫切的國安因素需要關閉ADS-B系統」，陸軍對此則拒絕發表評論。

克魯茲提到，黑鷹除ADS-B以外也配備一種能發出飛機位置的應答器，但ADS-B更為先進。他也呼籲FAA檢討所有通過商業空域的直升機航線，以評估是否須廣泛調整，避免類似悲劇重演。

NTSB現正回收黑鷹殘骸，以收集重要證據。主席霍曼迪（Jennifer Homendy）6日則說明，俗稱黑盒子的「座艙通話記錄器」（CVR）顯示，黑鷹飛行員當時似乎正使用夜視鏡，雖仍有待進一步確認，但多名黑鷹前飛行員指出，夜視鏡在機場周邊黑暗的天空與強烈燈光的環境中可能影響視線，導致難以看見即將降落的客機。