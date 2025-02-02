美航撞黑鷹67死！NTSB爆空難23hrs前400人被川普資遣　急缺人力調查

▲美航客機與黑鷹相撞後，海岸防衛隊在波多馬克河中打撈殘骸、搜尋倖存者與罹難者遺體。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國1月29日發生客機與美軍「黑鷹」（Black Hawk）直升機相撞悲劇，造成67人罹難。然而，負責調查的國家運輸安全委員會（NTSB）卻面臨嚴重的人力短缺與資金困境，因為川普政府在這場美國近20年來最嚴重空難前一晚，剛向NTSB員工提出了資遣計畫，不少人考慮離職，導致空難的調查行動窒礙難行。

CNN引述知情人士報導，1月28日晚間9時41分，NTSB的400名員工收到一封川普政府以「分岔路到了」（Fork in the Road）為題的電子郵件，通知他們可選擇提前離職，而當局將為他們發放補償薪資直到9月。NTSB是獨立於行政部門的非政府機構，專門負責調查交通事故、向受影響的人提供援助，並給予安全建議。

一名消息人士指出，不少員工收到郵件後震驚不已，因為收信人中不乏高度專業的調查員，其中還有多人已接近退休，「我們不太可能在短時間內找到人取代他們」。另一名消息人士則告訴CNN，他們知道許多調查員正認真考慮接受資遣。

然而，郵件發出23小時後，美國航空旗下的PSA航空就發生了客機與黑鷹相撞的恐怖空難，造成67人墜落波多馬克河（Potomac River），無人生還。這場災難使NTSB內部頓時陷入緊張，高層擔憂專業調查人員接受資遣離職，影響對事故的調查進度，不得不與政府交涉。

與此同時，NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）也在1月31日發布內部備忘錄，宣布NTSB已獲白宮「豁免」，確保所有員工不被資遣。霍曼迪強調，NTSB正處於調查「9/11以來最嚴重的航空事故」的關鍵時刻，必須維持所有人力，以維持調查工作。