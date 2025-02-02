美航撞黑鷹通訊曝！塔台2度警告「有飛機」　軍機誤判方向12秒後撞上

▲美國黑鷹與客機相撞空難後，當局已在波多馬克河尋獲黑盒子，並將持續找尋遇害者遺體。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國1月29日有一架客機與美軍「黑鷹」（Black Hawk）直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River），導致67人罹難。最新調查顯示，事故發生前2分鐘，塔台曾2次向黑鷹發出警報，提示有飛機接近，但黑鷹機組人員疑似誤判目標，最終未能避開美國航空子公司PSA航空的客機，造成這場奪命悲劇。

據《華盛頓郵報》報導，航空專家鄧納姆（Scott Dunham）在檢視無線電通訊紀錄後，表示黑鷹機組人員曾在事發前2次向塔台申請「目視隔離」（visual separation），即機師自行透過目視觀察來自主調整與其他飛機的安全距離，並獲得批准。此後，塔台2次向黑鷹發出警報，提示有飛機接近。

不幸的是，黑鷹最後還是在塔台發出第2次警報的12秒後，於當地晚間8時48分撞上客機。這名美國國家運輸安全委員會（NTSB）退休調查員表示，塔台的警告表明，黑鷹本有足夠時間做出反應，避開PSA航空的客機；然而黑鷹當時的11英里外還有另一架飛機在飛，因此黑鷹可能誤判了威脅方向，以為另一架飛機才是需要避開的目標，而未察覺自身與PSA客機的距離正急速縮短。

鄧納姆指出，在夜間飛行時，區分不同航班的飛行燈號更具挑戰性，「如果機組正確識別了目標，他們應該能夠避免相撞。」截至目前為止，NTSB已成功尋獲41具遇難者遺體，並對事故展開全面調查。當局已回收2架失事班機的黑盒子，並相信能夠提取完整數據，以釐清當時的飛行狀況及機組反應。搜救隊也對找到所有罹難者遺體充滿信心。