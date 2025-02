費城墜機炸噴！男餐廳用餐一半「天降殘骸」　擊中頭部直接倒下

▲賓州費城在當地時間1月31日發生小型機墜毀事故。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國費城(Philadelphia)在當地1月31日晚間發生嚴重空難,一架小型飛機在起飛30秒後,在487公尺高空從雷達消失,不久後墜毀在機場不到5公里處,引發爆炸和火勢,奪走了至少7條人命。墜機現場附近的餐廳也因此案受到影響,一名男子在用餐時被飛機殘骸碎片擊中頭部,所幸傷勢無大礙。

據Ladbible報導,事發當時,一名小女孩跟隨母親,以及4名墨西哥機組人員,搭乘醫療後送飛機前往墨西哥邊境城市蒂華納(Tijuana)。不幸的是,飛機在起飛後短短30秒後,以陡峭的角度往一處住宅區方向直墜,撞擊後化成巨大的火球,機骸碎片散落到房屋與車輛上,機上人員全數罹難。

Victim in the Philadelphia restaurant during last nights plane crash was hit by plane shrapnel that came through the window. He appears to be wearing a veterans hat.



God bless him as he recovers.



A piece of the plane debris is photographed. pic.twitter.com/6hdNd0D38o