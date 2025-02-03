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費城墜機炸噴！男餐廳用餐一半「天降殘骸」　擊中頭部直接倒下

▲▼美國賓州費城於當地時間1月31日，發生小型機墜毀事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲賓州費城在當地時間1月31日發生小型機墜毀事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國費城（Philadelphia）在當地1月31日晚間發生嚴重空難，一架小型飛機在起飛30秒後，在487公尺高空從雷達消失，不久後墜毀在機場不到5公里處，引發爆炸和火勢，奪走了至少7條人命。墜機現場附近的餐廳也因此案受到影響，一名男子在用餐時被飛機殘骸碎片擊中頭部，所幸傷勢無大礙。

據Ladbible報導，事發當時，一名小女孩跟隨母親，以及4名墨西哥機組人員，搭乘醫療後送飛機前往墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）。不幸的是，飛機在起飛後短短30秒後，以陡峭的角度往一處住宅區方向直墜，撞擊後化成巨大的火球，機骸碎片散落到房屋與車輛上，機上人員全數罹難。

當時，身處事故現場一輛汽車內的地面人員不幸被波及死亡，而墜機還對臨近地區也造成了影響。費城6abc電視台公開的監視器畫面顯示，飛機墜毀時，殘骸碎片直接射入了附近的四季餐廳內，嚇得顧客紛紛驚恐閃避。其中一名男子遭飛來的金屬碎片擊中頭部，當場倒在座位上，隨後因失血過多被送院治療。

醫護人員透露，這名男子的傷勢並不嚴重，沒有危及生命。餐廳經理迪亞齊（Ayhan Tiryaki）也向《紐約郵報》證實，事發當下所有顧客與員工都受到了驚嚇，但除了這名男子外，並無其他人受傷。目前，費城官方正對此案展開調查與善後、評估確切的死傷人數。

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