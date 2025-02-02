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美航客機與黑鷹直升機相撞　調查：2失事飛機「飛行高度」數據矛盾

▲▼美航客機與黑鷹相撞後，海岸防衛隊在波多馬克河中打撈殘骸、搜尋倖存者與罹難者遺體。（圖／路透）

▲美航客機與黑鷹相撞後，海岸防衛隊在波多馬克河中打撈殘骸、搜尋倖存者與罹難者遺體。（圖／路透）

文／中央社

華府本週發生美國航空客機與軍方直升機相撞釀67死空難，國家運輸安全委員會調查人員表示，初步數據顯示民航機與軍方直升機的飛行高度數據出現矛盾。

法新社報導，國家運輸安全委員會（NTSB）調查人員表示，CRJ700班機在飛行高度325英尺（約99公尺）處與直升機相撞。誤差範圍為正負25英尺（約7.62公尺）。

這一資訊來自客機上俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器，負責記錄飛機的飛行軌跡、速度及其他數據。

這一新細節顯示，黑鷹直升機飛行高度超過200英尺（約61公尺），超出該航線的最高限制。

初步數據顯示，塔台的雷達在事故發生時顯示直升機高度為200英尺，但官員表示這項資訊尚未獲得確認。

國家運輸安全委員會成員殷曼（Todd Inman）今晚在記者會被問及如何解釋這一差異時表示：「這就是我們的工作，要查明真相。」

殷曼也說，黑鷹直升機進行飛行訓練時，通常會使用夜視鏡。

他說：「我們目前無法確定（機組人員）是否配戴夜視鏡，也不清楚其狀況。進一步調查應該能幫助我們了解是否有使用夜視鏡，以及它在整起事故中扮演的角色。」

數據顯示，飛航管制員在事故發生前約兩分鐘就已經提醒直升機注意CRJ700班機的存在。

官員表示，根據座艙語音紀錄器的資料，事故發生前一秒，民航機機組人員發出「口頭反應」，而飛行數據顯示，飛機的機頭開始往上拉。

官員指出，無線電自動傳輸系統發出附近有「飛機」的警告，這段聲音出現在語音紀錄器中，隨後傳來碰撞聲，錄音隨即結束。

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