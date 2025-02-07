　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航董座今辦告別式！　女兒昨生日：他的愛一直都在

華航董座謝世謙今辦告別式　女兒昨生日百感交集：他的愛一直都在

▲旺福樂團貝斯手「推機」是謝世謙的女兒。（圖／翻攝自IG）

文／CTWANT

華航董事長謝世謙上個月16日因心肌梗塞驟逝，享壽73歲。期間遇上農曆春節，直到本月7日才舉行告別式。他的女兒、旺福樂團貝斯手推機（謝謹如）於6日生日，昨日籌備著爸爸的告別式，不捨感嘆「今年的生日，雖然少了爸爸的陪伴，但他的愛一直都在。」

推機6日度過45歲生日，爸爸謝世謙在上個月過世，7日家人為他舉辦告別式，在6日這天彩排、籌備，推機直呼「也算是一個特別難忘的生日回憶」，而第一次度過沒有爸爸的生日，讓她心中百感交集，「今年的生日，雖然少了爸爸的陪伴，但他的愛一直都在，支撐著我、陪伴著我。內心多了一些勇敢，也多了一份對家的珍惜。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航董座謝世謙今辦告別式　女兒昨生日百感交集：他的愛一直都在

▲推機（左二）生日當天在準備爸爸的告別式，心中百感交集。（圖／翻攝自IG／推機）

謝世謙上個月中因得到流感身體不適，隔天仍照常出席工作，代表公司與華航空企業工會簽署團體協約。雖然其時臉色蒼白、顯露疲態，未料於1月16日因心肌梗塞於家中辭世，消息震驚各界。

謝世謙1979年進入華航，從財務員起步，歷經會計處、客運處等多個部門及分公司職務，並曾派駐海外擔任分公司總經理，累積豐富的航運經驗。2016年擔任華航總經理兼任華信航空董事長，2019年升任華航董事長。在任期間，他帶領公司度過疫情難關，成功推動營運逆勢成長。

推機上個月16日發文感慨，15日還和爸爸見面、對話，他說自己有點感冒，推機離開前提醒父親「那你要好好休息喔！」推機表示謝世謙回覆的聲音非常洪亮，「我真的以為就只是小感冒而已...」未料隔日卻病逝家中。

華航董座謝世謙今辦告別式　女兒昨生日百感交集：他的愛一直都在

▲謝世謙上個月16日辭世，享壽73歲。（圖／翻攝自IG／推機）

延伸閱讀
大S猝逝／外傳留下10億遺產　地政士推算大S遺產稅：真的很高
大S猝逝／張蘭僅沉寂3天復工「直播慘遭封鎖」　網一片叫好：封得好
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S吃素13年「被張蘭逼吃肉」！片段被挖　網一看氣炸
快訊／菜刀分屍丟河中！　「恐怖碎屍男」羈押禁見
自家員工福袋抽中12.5萬頭獎！　竹北遠百回應了
疑碎屍案第二被害者　最後身影曝光
快訊／「巨大咖波」遭剖開！　行刺畫面曝光
汪小菲飆罵張蘭！　15秒影片曝光
快訊／20縣市低溫特報　3縣市急凍「剩6度」
興櫃公司「高階主管集體請辭」　股價5個月腰斬！網看傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸客踩線團卡小兩會協商「海旅會無回應」　觀光署：2／10難成行

大S吃素13年！「被張蘭逼吃肉」片段曝　網氣炸：情勒沒水準

汪汪隊太壞了「爭監護權很難」　她嘆：私心希望能留在台灣

花蓮國際客回流「春節包機客滿」　觀光署再推花東安心遊影片催客

汪小菲一知大S死訊「就飛到台灣」　她揪1關鍵：人家知道你吃這套

退而不休能做更多事！偏鄉老師：AI要的不是傳統好學生

從沒自信到勇於嘗試！布農女孩奪AI冠軍　她是天時、地利、人和的人才

校園性別友善廁所「86%是無障礙改掛牌」　民團：應制定標準

DeepSeek用戶暴增2千萬！他怨頻斷線「問一題等30分鐘」：答案還錯

員工抽中福袋頭獎網諷「有如神助」　竹北遠百：抽獎沒捏成一團

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

高雄婦碎屍拼湊式相驗　家屬哀痛無法認屍

陸客踩線團卡小兩會協商「海旅會無回應」　觀光署：2／10難成行

大S吃素13年！「被張蘭逼吃肉」片段曝　網氣炸：情勒沒水準

汪汪隊太壞了「爭監護權很難」　她嘆：私心希望能留在台灣

花蓮國際客回流「春節包機客滿」　觀光署再推花東安心遊影片催客

汪小菲一知大S死訊「就飛到台灣」　她揪1關鍵：人家知道你吃這套

退而不休能做更多事！偏鄉老師：AI要的不是傳統好學生

從沒自信到勇於嘗試！布農女孩奪AI冠軍　她是天時、地利、人和的人才

校園性別友善廁所「86%是無障礙改掛牌」　民團：應制定標準

DeepSeek用戶暴增2千萬！他怨頻斷線「問一題等30分鐘」：答案還錯

員工抽中福袋頭獎網諷「有如神助」　竹北遠百：抽獎沒捏成一團

哈爾濱亞冬運今晚開幕　中華代表團兩掌旗官人選出爐

傳訊息一直沒回　男到工作地查看「發現妻子嘴塞毛巾」慘成血屍

陸客踩線團卡小兩會協商「海旅會無回應」　觀光署：2／10難成行

大S骨灰能否放家裡？　風水師強烈建議「絕對不可以」警告3後果

淋雨真的會感冒？　醫揭「雨天4大行為」超傷身

18歲孝順鷹架工墜6樓慘死！母悲慟暈厥　警1晚籌10萬助辦後事

德國「超級好爸爸」是獸父！性侵10子長達20年　3歲小孩也不放過

木村拓哉IG喜曬「台灣來的伴手禮」　網眼尖認出來自永和名店！

大S吃素13年！「被張蘭逼吃肉」片段曝　網氣炸：情勒沒水準

高雄駭人碎屍案公寓淪凶宅　同巷最近成交每坪17萬

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

生活熱門新聞

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

20多歲職軍染A流2天病逝　疫調1年內未打疫苗

寒流午後到！　氣象專家示警：近10年冷最久

女律師坦言：具俊瞱聲明雖帥　但可能事與願違

具俊曄放棄「遺產都給S媽」　律師曝1事勿做

女列14項男生扣分行為　PTT網友傻眼

諾亞克「高階主管集體請辭」！股價5個月腰斬

具俊曄酸汪小菲：世上真有這麼壞的人　駁斥為大S投保2億

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

雲端發票案「查無不法」　他連4問嗆爆

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

具俊曄「不讓惡人接觸孩子」1小時刪除　限動52字澄清

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

更多熱門

相關新聞

大S不辦告別式！

大S不辦告別式！

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S的骨灰今天與家人已搭私人飛機抵台。稍早，小S透過經紀人發聲，證實大S骨灰已回到家中，並透露不會替姊姊舉辦告別式。事實上，低調的大S生前最討厭的就是過生日，曾警告小S不准別人唱生日快樂歌跟吹蠟燭，前夫汪小菲有次幫她舉辦派對，大S甚至還沒出席。讓網友直呼：「不辦告別式真的很有大S的風格！」

「三環幫」大哥劉憲治告別式　竹縣警逮2通緝犯

「三環幫」大哥劉憲治告別式　竹縣警逮2通緝犯

三環幫大哥告別式　旗袍妹露腿推棺上悍馬

三環幫大哥告別式　旗袍妹露腿推棺上悍馬

快訊／三環幫角頭今告別式　特警持衝鋒槍維安

快訊／三環幫角頭今告別式　特警持衝鋒槍維安

康芮颱風3航班重落地、9班機組員超時　民航局擬警告或裁罰

康芮颱風3航班重落地、9班機組員超時　民航局擬警告或裁罰

關鍵字：

旺福樂團謝世謙推機華航告別式

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

大S返台私人包機公司：小S全額支付

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面