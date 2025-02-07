華航董座今辦告別式！　女兒昨生日：他的愛一直都在

▲旺福樂團貝斯手「推機」是謝世謙的女兒。（圖／翻攝自IG）

文／CTWANT

華航董事長謝世謙上個月16日因心肌梗塞驟逝，享壽73歲。期間遇上農曆春節，直到本月7日才舉行告別式。他的女兒、旺福樂團貝斯手推機（謝謹如）於6日生日，昨日籌備著爸爸的告別式，不捨感嘆「今年的生日，雖然少了爸爸的陪伴，但他的愛一直都在。」

推機6日度過45歲生日，爸爸謝世謙在上個月過世，7日家人為他舉辦告別式，在6日這天彩排、籌備，推機直呼「也算是一個特別難忘的生日回憶」，而第一次度過沒有爸爸的生日，讓她心中百感交集，「今年的生日，雖然少了爸爸的陪伴，但他的愛一直都在，支撐著我、陪伴著我。內心多了一些勇敢，也多了一份對家的珍惜。」

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▲推機（左二）生日當天在準備爸爸的告別式，心中百感交集。（圖／翻攝自IG／推機）

謝世謙上個月中因得到流感身體不適，隔天仍照常出席工作，代表公司與華航空企業工會簽署團體協約。雖然其時臉色蒼白、顯露疲態，未料於1月16日因心肌梗塞於家中辭世，消息震驚各界。

謝世謙1979年進入華航，從財務員起步，歷經會計處、客運處等多個部門及分公司職務，並曾派駐海外擔任分公司總經理，累積豐富的航運經驗。2016年擔任華航總經理兼任華信航空董事長，2019年升任華航董事長。在任期間，他帶領公司度過疫情難關，成功推動營運逆勢成長。

推機上個月16日發文感慨，15日還和爸爸見面、對話，他說自己有點感冒，推機離開前提醒父親「那你要好好休息喔！」推機表示謝世謙回覆的聲音非常洪亮，「我真的以為就只是小感冒而已...」未料隔日卻病逝家中。

▲謝世謙上個月16日辭世，享壽73歲。（圖／翻攝自IG／推機）

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