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快訊／三環幫角頭遭斷掌槍殺！今告別式　特警持衝鋒槍重兵維安

記者陸運陞、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹東「三環幫」核心角頭劉憲治(51歲)1月24日傍晚在堂口遭斷掌槍殺，涉案5嫌、以及一名接應者等6人一度潛逃出境，後遭刑事局解送返台，均遭羈押禁見。今(4日)劉憲治家屬舉行告別式，公祭預計將於上午10時舉行，警方也規劃逾百名警力到場，以防幫派活動。

▲▼三環幫角頭劉憲治告別式，警方出動特警全副武裝維安。（圖／記者陸運陞攝）

▲三環幫角頭劉憲治告別式，警方出動特警全副武裝、手持衝方槍維安。（圖／記者陸運陞攝，下同）

據了解，51歲的劉憲治是三環幫角頭，1月24日傍晚他在新竹縣竹東鎮的堂口遭5名蒙面槍手襲擊，身中2槍，右手遭斷掌，送醫急救仍宣告不治；另外還有1人中彈、4人受到刀傷。而5名槍手僅花了5分鐘做案，隨後立刻搭車離開，並逃往國外。檢警經調查，發現5人分別逃往日本、泰國，於是在過年前策動協助逃亡接應的郭姓車手返台，並在大年初一由刑事局人員將5人解送回台。

新竹地檢署指出，該起槍擊案件犯罪手法兇殘，案發後檢方組成專案小組全力追查，並向新竹地院聲請羈押禁見郭嫌、姜嫌、邱嫌、簡嫌、溫嫌、范嫌等6人，均獲法官裁准羈押禁見，檢方正進一步調查釐清案情中。

劉憲治告別式今於竹東東正公園舉行，預計上午9時舉行家祭、10時舉行公祭。由於劉憲治係遭人槍殺身亡，涉及幫派內鬥，因此警方不敢大意，今佈署逾百名警力到場，由維安特警全副武裝、手持衝鋒槍，重兵於路口進行攔檢，並對入內參與告別式人員進行管制、以及臉部辨識，查驗登記身分，嚴格防止幫派公開活動。

竹東分局警方指出，為嚴防滋事狀況發生，同時避免影響用路人權益，出動近150名警力到場維安，沿線周圍路段設置攔檢站，針對疑似幫派分子，攔檢盤查，確保現場治安，對無視法令規定的滋事分子從嚴究辦，並告誡欲參與告別式的單位人員遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」等三不原則，逐一盤查到場人員，強力展現警方嚴正執法立場，絕不容忍、讓步。絕對會祭出鐵腕強勢執法手段，展現貫徹公權力及維護治安決心。

▲▼三環幫角頭劉憲治告別式，警方出動特警全副武裝維安。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼三環幫角頭劉憲治告別式，警方出動特警全副武裝維安。（圖／記者陸運陞攝）

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