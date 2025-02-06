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桃園流感公費疫苗僅剩7700劑　議員籲嚴防哄抬自費疫苗價格

▲桃園市衛生局統計，這波流感疫情來勢洶洶，截至今天下午1時許，公費流流感疫苗僅剩7700劑，圖為醫護人員為年長者注射疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局統計，這波流感疫情來勢洶洶，截至今天下午1時許，公費流感疫苗僅剩7700劑，圖為醫護人員為年長者注射疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

這波流感疫情來勢洶洶，日前藝人大S（徐熙媛）春節期間到日本旅遊期間，因感染流感併發肺炎不幸猝逝，桃園市衛生局統計，截至今（6）日下午1時止，桃園市公費流感疫苗僅剩約7700劑，籲請符合資格者盡速完成接種。桃園市議員凌濤指出，公費疫苗剩餘不多，桃市各大診所以自費疫苗為主，但坊間自費疫苗價格應為1000元左右，但其他縣市已有被哄抬每劑3000元的情形，已要求衛生局嚴格取締不當哄抬價格，以確保市民施打權益。

桃園市衛生局前（4）日統計公費流感疫苗尚有2萬4千劑，並籲請符合資格者盡速接種，以保護自己與家人安全，目前公費流感疫苗接種者非常夯，截至今天下午1時止，桃園市僅剩約7700劑，因此衛生局呼籲符合資格者盡速完成接種公費流感疫苗。

市議員凌濤下午在臉書發文指稱，目前桃園市已有超過65萬名市民接種流感疫苗，施打率接近30%。從明天開始，公費疫苗施打將集中於衛生所，而各大診所則以自費疫苗為主。今天稍早與桃園市衛生局長賈蔚確認過，目前自費疫苗供應充足，每劑價格約1,000元左右。但我們已接獲通報，部分縣市及診所竟然喊價到3,000元，這已涉及違法行為。我們已要求市府相關單位嚴格取締不當哄抬價格，以確保市民施打權益。

凌濤認為，流感病毒變異快速，確切的社區保護門檻難以設定，我們的目標很明確——優先提高長者、幼童、慢性病患者的施打率，並鼓勵更多市民主動接種，以提升整體社區保護力。

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